'Una historia muy heavy' descubre el metal en España: la docuserie, ya en RTVE Play al completo
- A través de tres episodios, Obús y Barón Rojo recorren, junto a otras grandes estrellas del rock, su carrera y 40 años de rivalidad
¿Listos para subir el volumen? Porque llega la nueva docuserie original de RTVE Play que pone a los gigantes del metal español frente a frente y con cuatro décadas de batallas a sus espaldas. A lo largo de tres capítulos cargados de riffs, adrenalina y memoria social, Barón Rojo y Obús recorren, junto a otras grandes estrellas del rock, la historia del metal en España, desde los talleres de los barrios obreros de los 70 hasta los grandes escenarios de la actualidad. Con esta serie, premiada en el South International Series Festival 2025, podrás descubrir qué queda de aquel grito de rebeldía y cómo es la última gira conjunta de ambos grupos. ¿Preparado para resistir y que estalle el obús?
Episodio 1: Sangre de rock and roll
Los dos grupos más relevantes de la historia del heavy metal español, Obús y Barón Rojo, están a punto de verse las caras en un concierto único. Tras más de 40 años de rivalidad y multitud de conflictos vividos entre ambos siempre que han tocado juntos, ahora se enfrentan a una gira mano a mano que podría ser la última de sus carreras. A través de sus voces y de las de otros protagonistas como Ñu, Leño o Asfalto, retrocedemos al periodo de la Transición para descubrir cómo la lucha contra la desigualdad en los barrios obreros y la alianza entre partidos de izquierdas y grupos de rock contribuyen al auge de un género que siempre ha estado mal visto por los sectores más conservadores.
En 1986, a pesar del enorme calado que este estilo musical tiene en la sociedad, un terrible suceso ocurrido en un concierto hace que esta tribu se vea rechazada y denostada por la opinión pública, que los tacha de "violentos" y les da de lado. Todo parece indicar que estamos ante el fin de una era.
Episodio 2: Los desertores del rock
Obús y Barón Rojo están haciendo las pruebas de sonido instantes antes de verse las caras en el escenario. Por primera vez en la historia, van a revivir el episodio más tenso y violento que protagonizaron en su momento de máxima rivalidad. Cuando echan la vista atrás, además, descubren cómo se resolvió el asesinato del concierto de Scorpions de 1986. Y, aunque los heavies quedaron exculpados de tal caso, una nueva crisis amenaza a los grupos mientras se acerca la década de los 90.
La irrupción de la música de la Movida madrileña, cuyo mensaje era menos crítico con el poder, el consecuente abandono por parte de los políticos hacia los grupos de rock más duro y la llegada del grunge vuelven a suponer una amenaza para el heavy metal. Proliferan subgéneros dentro del heavy y surgen nuevos grupos, pero ellos ven más cerca que nunca su final. Taxistas, carpinteros, cocineros, los grupos no pueden vivir de su música y buscan otras profesiones. Todo parece indicar que estamos ante el fin de una era.
Episodio 3: Larga vida al rock and roll
Obús y Barón Rojo están a punto de salir a tocar y deciden zanjar una rivalidad de más de 40 años accediendo por primera vez en la historia a tocar los temas de su adversario en el escenario. En paralelo, la historia nos lleva al año 2000, cuando una España aletargada asiste complacientemente al fenómeno de Operación Triunfo, que copa la industria musical, no deja hueco para ningún otro género y, arrasa como una tuneladora con el heavy metal.
No es casualidad que en esta década cerrasen negocios emblemáticos como la tienda de discos Madrid rock o la mítica sala de conciertos Canciller. Sin embargo, contra todo pronóstico, muchos grupos heavies de los 80 resisten hasta hoy y siguen llenando garitos. El mejor ejemplo de ello son Obús y Barón Rojo que, a sus casi 70 años, están a punto de salir a tocar en una sala de Vitoria, pero ¿serán capaces de escenificar una reconciliación ante su público y tocar los temas de su rival? ¿Se han ablandado con el tiempo o siguen siendo tan heavies como antes? Y tú, ¿te atreves a descubrir si esta vez el final sonará a reconciliación... o a último solo de guitarra? ¡PARTICIPA! ¿Crees que Obús y Barón Rojo tocarán juntos en concierto y pondrán fin a su rivalidad en Una historia muy heavy?
Entre guitarras distorsionadas, chaquetas de cuero y un pulso que nunca se apagó del todo, Una historia muy heavy se convierte en algo más que una docuserie sobre música: es un viaje emocional por la memoria colectiva de varias generaciones que encontraron en el rock una forma de resistencia. Barón Rojo y Obús han sido rivales, compañeros, símbolos y supervivientes de un tiempo que aún resuena entre los acordes.
Ahora, cuando el telón se levanta y las luces se apagan, lo que está en juego no es solo un concierto, sino el cierre de un círculo que comenzó hace más de 40 años. Quizá el metal nunca muere, solo cambia de ritmo.