Barón Rojo vs Obús, el orgullo del 'heavy' convertido en rivalidad legendaria: ¿Qué ocurrió realmente?
- Más que diferencias musicales: celos de prensa, estilos contrapuestos y ambición compartida les convirtieron en enemigos acérrimos
Dentro de la historia del heavy de España hay dos pilares: Barón Rojo y Obús. Ambos grupos tuvieron fuerza, carácter y actitud, pero junto al éxito surgieron tensiones. Su relación siempre ha sido difícil: "Tenía claro que sobre el escenario tenía que ser el número uno y sobre todo, ser mejor que Barón Rojo", asegura Fortu Sánchez, vocalista de Obús. Este enfrentamiento no fue solo cuestión de riffs, sino de estilo, reconocimiento mediático y rivalidad simbólica. "Ellos tenían la ambición de ocupar el teórico lugar asignado por la sociedad a nosotros, de que éramos el número uno del heavy metal", dice por su parte Armando de Castro, guitarrista de Barón Rojo. Al final prefirieron no tocar juntos porque siempre había problemas.
40 años después, Una historia muy heavy entrevista a ambos grupos para saber qué paso realmente: ¿qué produjo la chispa entre ambos, cómo vivieron cada uno su propio camino y por qué esa rivalidad marcó para siempre la historia del metal en España?
El heavy metal en España: una escena que buscaba su voz
Durante la transición española, con el viento del cambio soplando fuerte, la cultura se transformaba. El rock y el metal pasaban de ser marginales a expresiones de rebeldía, identidad juvenil, crítica política y deseo de ruptura. Bandas como Barón Rojo y Obús no solo ofrecían música potente, sino símbolos vivos de libertad sonora. El sello Chapa Discos, productores, festivales, los conciertos multitudinarios y la radio jugaron papeles decisivos. Pero también había escasez de medios especializados, de apoyo institucional y de infraestructura de giras, entre otras muchas cosas. Todo ello provocó que cada concierto, cada disco y cada entrevista se convirtiera en una batalla ganada. Esa era la escena en la que ambas bandas crecieron, compitieron y, en cierto modo, se forjaron mutuamente como referentes.
Barón Rojo: formación, auge y tensiones internas
Barón Rojo nació en Madrid, en 1980, de la unión de los hermanos guitarristas Carlos y Armando de Castro, el cantante y bajista José Luis Campuzano 'Sherpa' y el batería Hermes Calabria. Su primer álbum, Larga vida al rock and roll (1981) fue un éxito inmediato que captó la atención nacional e internacional. Discos como Volumen brutal (1982) y Metalmorfosis (1983) confirmaron su fuerza.
Sin embargo, hacia finales de los 80 comenzaron los problemas internos con problemas económicos y desacuerdos estilísticos incluidos. La historia acabó con la salida de Sherpa y Calabria en 1989, algo que cogió por sorpresa a los hermanos de Castro, quienes los consideraban no solo compañeros, sino también amigos. Los hermanos De Castro continuaron con nuevas formaciones, pero la crisis del rock duro en España, los cambios musicales en los 90 y la falta de respaldo mediático fueron reduciendo el impacto comercial. Aun así, su legado quedó marcado por discos imprescindibles, conciertos memorables, reconocimiento internacional y la fama de ser una de las bandas más auténticas y resistentes del metal español.
Obús: estilo, himnos populares y constancia frente a la tormenta
Obús también arrancó en 1981, en Madrid, con la voz de Fortu Sánchez, la guitarra de Paco Laguna, el bajista Juan Luis Serrano al bajo y Fernando Sánchez a la batería. Su disco debut Prepárate (1981) les abrió camino: el single "Va a estallar el Obús" fue número 1 en Los 40 Principales, algo inédito para una banda de heavy metal en esos momentos. Acabaron por consolidarse con trabajos como El que más (1984), que alcanzó gran repercusión nacional e internacional, y con conciertos multitudinarios que mostraban su capacidad para conectar con el público.
A pesar de los altibajos —como discos menos afortunados y cambios de discográfica— Obús mantuvo una fidelidad estilística: letras directas, actitud de barrio, espectáculo en vivo, y una estética fuerte. Su estilo irreverente y macarra son sello de identidad. Junto a su constancia, se convirtieron en otro pilar irrenunciable del metal español.
¿Qué ocurrió entre Barón Rojo y Obús? La causa real del enfrentamiento
La rivalidad entre Barón Rojo y Obús no nació de malas canciones, sino de comparaciones inevitables desde los medios, de distintas visiones de "qué debe ser el heavy español" y de la búsqueda de reconocimiento. Barón Rojo fue visto por muchos —y lo consiguieron— como el grupo ideal para exportar fuera de España, con discos doblados al inglés (Volumen Brutal) y giras internacionales (Reading en 1982, por ejemplo). "Obús son más teatrales que nosotros en el escenario", dice Carlos de Castro, guitarra de Barón Rojo; mientras que su hermano, Armando de Castro, cuenta en el documental: "El carisma no radica en el tiempo que te pases delante de un espejo".
Obús, por su parte, apostó por ser más nacional, más visceral en lo cotidiano y más cercano al público de los barrios. Esta diferencia de planteamientos generó resentimiento: desde Obús sentían que Barón Rojo recibía una cobertura mediática más luminosa, con elogios exteriores, mientras ellos, con igual mérito en su público masivo, aparecían menos en portada: "El carisma que tiene Obús creo que no lo tiene Barón Rojo", asegura Fortu Sánchez, vocalista de Obús.
Los egos, la escasez de espacio para todos en los medios, la presión y la voracidad del mercado en el rock duro español alimentaron una rivalidad que hoy se cuenta casi con nostalgia como parte del mito del heavy español. Un choque de visiones, de identidades, de estilos, que creó dos modelos distintos de metal, cada uno con sus seguidores. Ambos grupos se consideran "compañeros de viaje dentro de la música, pero no amigos".
