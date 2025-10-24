Una banda sonora... ¡muy heavy! La playlist con las canciones del documental 'Una historia muy heavy'

La banda sonora de Una historia muy heavy es, en sí misma, un viaje por la memoria sonora del rock español. Cada episodio retumba con himnos que marcaron generaciones: desde la explosión irreverente de "Va a estallar el Obús" hasta la reivindicación de "El rock de la legalización" o la energía sin concesiones de "Sangre de rock and roll". No son solo canciones: son capítulos vivos de una historia compartida, ecos de una juventud que gritaba libertad en garitos, fábricas y plazas, cuando cada riff era una forma de resistencia y cada estribillo, una declaración de identidad.

Entre guitarras eléctricas y letras que aún huelen a asfalto, la serie recupera clásicos y los entrelaza con temas que retratan el pulso social de toda una época. Cerrando el círculo, "Larga vida al rock and roll" se alza como el grito final de una generación que se negó a bajar el volumen. Porque si algo demuestra esta banda sonora, es que el heavy español no fue una moda: fue, y sigue siendo, una forma de vivir. Aquí tienes la BSO al completo de Una historia muy heavy con las canciones que aparecen en la serie del documental, desde los himnos internacionales que inspiraron a las bandas españolas hasta las canciones más metaleras nacionales, ¡una playlist muy heavy!

"Va a estallar el Obús", de Obús (1982) Primer sencillo de la banda madrileña, marcó un hito al convertirse en el primer tema de heavy metal español en alcanzar el número 1 en Los 40 Principales, consolidando a Obús como una de las bandas más relevantes del género en España.

"El rock de la legalización", de COZ (1982) Himno del movimiento prolegalización de la marihuana en España, esta canción refleja el espíritu contestatario de la época y la influencia del rock en la política y la sociedad.

"Los 4 jinetes del apocalipsis", de Zarpa (1978) Canción que muestra la influencia del heavy metal británico en el sonido de la banda, destacando por su potencia y temática apocalíptica.

"Maneras de vivir", de Leño (1981) Considerada una de las canciones más emblemáticas del rock español, refleja la actitud rebelde y la crítica social de la banda durante la Transición. 04.25 min Leño: "Maneras de vivir" (1982)

"El olvidado de Dios", de Saratoga (2018) Tema que muestra la madurez musical de la banda, con letras introspectivas y una instrumentación sólida, consolidándose como un referente del metal español contemporáneo.

"Sangre de rock and roll", de Obús (1981) Canción que captura la esencia del heavy metal español, con letras que exaltan la rebeldía y la pasión por la música, consolidando a Obús como una de las bandas más influyentes del género.

"Vallecas 1996", de Topo (1979) Aparece en su primer LP y es una canción que ha resistido el paso del tiempo como símbolo de identidad de barrio y memoria periférica en el rock urbano español.

"El que más", de Obús (1984) Perteneciente al álbum El que más (1984), fue clave para consolidar la banda en la escena nacional y uno de sus temas más reconocibles, presente en numerosos conciertos retrospectivos.

"Resistiré", de Barón Rojo (1982) Este himno se convirtió en un estandarte del heavy español y ha sido reinterpretado en múltiples contextos como símbolo de resistencia.

"It's all right", de The Storm (1971) Bautizados como los 'Deep Purple españoles', este grupo sevillano caló con canciones de lo más rockeras a finales de los años 70.

"Provocar", de Smash (1979) Esta canción forma parte del repertorio clásico de otro de los grupos pioneros del rock andaluz,. Smash.

"Que nadie escape de la evolución", de Ñu (1992) Canción representativa del carácter progresivo y conceptual de Ñu en los años fundacionales del rock español, muy parecidos a los ingleses Jethro Tull.

"Mujer de plástico", de Asfalto (1978) Clásico del rock urbano español, representativo de cómo bandas como Asfalto fusionaron lírica social y musicalidad urbana.

"Abre la puerta", de Triana (1975) Uno de los temas esenciales del rock andaluz, en una fase de auge durante los años 70 y 80.

"Sé", de Medina Azahara (1990) Dentro del repertorio del rock andaluz, esta canción muestra cómo la banda integró fuerza y melodía.

"Yo solo lo hago en mi moto", de Obús (1981) Dentro de su álbum Prepárate, uno de los discos fundacionales del heavy metal español, la letra de esta canción es descarada y con un espíritu provocador. Himno de libertad juvenil y rebeldía, símbolo de la estética macarra y orgullosamente callejera que definió a Obús en los años 80.

"Rock you like a hurricane", Scorpions (1984) Parte del álbum Love at First Sting, esta canción es un clásico global del hard rock y referencia internacional inevitable para muchas bandas españolas contemporáneas.

"Cuerdas de acero", de Barón Rojo (1982) Tema que destaca por su potente riff y letras que reflejan la actitud desafiante de la banda, consolidando su lugar en la escena del heavy metal español.

"Maldito Corazón", de Saratoga (2004) Canción que muestra la evolución de la banda hacia un sonido más melódico, manteniendo la esencia del metal y explorando nuevas sonoridades.

"Dinero, dinero", de Obús (1983) Tema que critica la avaricia y el materialismo, con letras directas y una instrumentación enérgica que caracteriza el estilo de la banda.

"Los desertores del rock", de Barón Rojo (1982) Canción que aborda la traición y el abandono en el mundo del rock, con letras que reflejan la desilusión y la lucha por la autenticidad.

"El heavy no es violencia", de Bruque (1987) Se convirtió en un grito de defensa del movimiento heavy español tras años de estigmatización mediática. Con un mensaje directo contra los prejuicios y una energía combativa, el tema reivindica el heavy metal como una cultura de hermandad, pasión y libertad, no de agresión.

"Lentejuelas", de Barricada (1984) Esta canción se encuentra en el álbum Barrio Conflictivo (1984) de Barricada. Es uno de los temas más representativos de la banda, destacando por su crítica social y su estilo directo, característico del rock urbano de los 80.

"No hay quien nos pare", de Panzer (1986) Incluida en el álbum Caballeros de sangre, esta canción se convirtió en un himno del heavy metal español. Su enérgico ritmo y letras combativas reflejan el espíritu rebelde de la época.

"Fuera de la ley", de Ángeles del Infierno (1985) Este tema forma parte del álbum Diabólica (1985) de Ángeles del Infierno. Con su potente sonido y actitud desafiante, consolidó a la banda como una de las más influyentes del heavy metal en España.

"No eres suficiente", de Santa (1984) Pertenece al segundo álbum de Santa, No hay piedad para los condenados (1985). La canción destaca por su emotividad y la poderosa voz de Azucena, quien aportó una dimensión única al rock español.

"Estrella del rock", de Azucena Dorado (1988) Este tema es el sencillo principal del álbum La estrella del rock (1988) de Azucena. Con una mezcla de hard rock y pop, la canción refleja la personalidad arrolladora de la cantante y su capacidad para fusionar géneros.

"Vamos muy bien", de Obús (1984) Incluida dentro del mismo disco, esta canción refuerza la cohesión del álbum, mostrando el poder melódico y la energía que definieron el Obús de esa época.

"Enamorado de la moda juvenil", de Radio Futura (1982) Es un clásico del pop-rock español que también fue absorbido por la cultura rockera urbana.

"Dios del rock", de Panzer (1985) Otra canción representativa del metal nacional, con mensaje de reivindicación y energía.

"Alas de fuego", de Tierra Santa (2003) Dentro del heavy épico y el power metal español, esta canción simboliza el lirismo combativo de las tandas modernas del género.

"Irracional", de Hamlet (1994) Refleja cómo el metal alternativo español evolucionó hacia sonoridades más agresivas.

"Cienzia asesina", Soziedad Alckoholika (2009) Banda clave del metal extremo hispano; la canción representa su crítica social cruda.

"La costa del silencio", de Mägo de Oz (2003) Himno folk-metal del grupo, presente en Gaia, uno de sus álbumes más conocidos.

"Loco", de Saratoga (1995) Uno de los temas más reconocibles de la banda moderna de metal español.

"San Telmo 1940", de Saratoga (2004) Reflejo de su lado épico y narrativo dentro del metal nacional contemporáneo.

"Drain you", de Nirvana (1991) Incluida en el álbum Nevermind, es parte del legado del grunge que influyó transversalmente en muchas escenas del rock nacional e internacional.

"You give love a bad name", de Bon Jovi Lanzada en 1986 como parte del álbum Slippery When Wet, este himno del hard rock melódico sirvió de influencia para melodías accesibles dentro del rock español.

"Necesito más", de Obús (1982) Tema que expresa el deseo insaciable de éxito y reconocimiento, con una instrumentación potente y letras que reflejan la ambición de la banda.

"¡Que tire la toalla!", de Leño (1981) Canción que critica la figura del poder político, con letras irónicas y una interpretación enérgica que caracteriza el estilo de la banda.

"Chica de la ciudad", de Barón Rojo (1981) Tema que aborda la vida urbana y la búsqueda de identidad, con letras que reflejan la experiencia de la juventud en la ciudad.

"Con botas sucias", de Barón Rojo (1981) Canción que exalta la actitud rebelde y la autenticidad, con letras que celebran la vida sin adornos y una interpretación cruda y directa.

"Larga vida al rock & roll", de Barón Rojo (1981) Himno que celebra la esencia del rock, con letras que exalten la libertad y la pasión por la música, consolidando a Barón Rojo como una de las bandas más representativas del heavy metal español.

"La fiesta pagana", de Mägo de Oz (2000) Incluida en su álbum Finisterra, es uno de los himnos más populares del folk-metal español.

"Highway to hell", de AC/DC (1979) Publicado en 1979 como tema homónimo del álbum Highway to hell, se erige como uno de los clásicos más universales del rock pesado.