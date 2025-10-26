La fiesta de un pueblo de Burgos en la que saltan por encima de bebés

El escudo de Castrillo de Murcia, localidad de la provincia de Burgos, incluye el rostro de una figura encapuchada y con máscara. Se trata del Colacho, el protagonista de la celebración más importante del pueblo. Su presencia en el emblema oficial expresa la relevancia que tienen este personaje y la celebración para esta pequeña villa en torno a él.

La fiesta del Colacho se celebra cada año coincidiendo con el Corpus. Durante una semana, este personaje caracterizado con un traje de colores muy llamativos y una máscara amarilla centra la atención de todos los habitantes. En esta tradición de más de 400 años, el Colacho representa al mal y ejerce un rol de contraposición a la celebración religiosa. Es por ello que el pueblo se enfrenta a él en un ejercicio de honra al Santísimo Sacramento.

El Colacho saltando bebés ante una multitud. RTVE Catalunya