Quin poble és al darrere d'aquestes festes de 'Beatus Ille'?

Beatus Ille és un programa cultural que s’emet a La 2 i RTVE Play, amb 12 capítols de mitja hora que retraten la vida als petits pobles d’Espanya (tots ells de menys de 1.000 habitants). La primera temporada, dirigida per Sergi Castelar, ofereix una mirada íntima a aquestes comunitats i en segueix el seu dia a dia per conèixer les activitats tradicionals, l'economia local i els rituals que encara van passant de generació en generació, però que rarament arriben a públics amplis.

En els seus capítols, Beatus Ille també reflecteix algunes de les festes tradicionals que es viuen amb molta passió en aquestes localitats. Algunes de les imatges que deixen les festivitats són molt rellevants per entendre la identitat, les arrels i la memòria dels seus habitants. És per això que hem seleccionat cinc d'aquestes fotografies per posar-te a prova. Sabràs identificar quin poble correspon a cada festivitat? Demostra la teva passió pel programa amb aquest test de la plataforma RTVE Play Participa!

Els redactors passaran el test? També hem convidat a concursar a dos dels redactors de Beatus Ille: David Riol i Paula G. Merino. Hauran encertat més pobles que tu? ““ Els periodistes del programa han sabut identificar tots els pobles, i fins i tot s'han atrevit amb els noms de les festes.

El día de la Almadía. Burgui (Navarra) "El dia de la Almadía" és una celebració de Burgui, Navarra. Aquesta festivitat ret homenatge a l'ofici de construir rais a partir de troncs amb l'objectiu de navegar pel riu Esca. Normalment, té lloc tots cada any a finals d'abril i també és una manera d'honorar una professió tradicional que va alimentar moltes famílies en el passat.

Batalla napoleònica de 1811. La Albuera (Extremadura) La Albuera és protagonista de la recreació de la batalla napoleònica de 1811. Els seus habitants es vesteixen de soldats del segle XIX per recordar la guerra de la Independència: cada any hi participen un miler de persones. Aquesta recreació històrica és Festa d'Interès Turístic Regional i se celebra el mes de maig.

Batalla de los zancos. Anguiano (La Rioja) La "Batalla de los zancos", a Anguiano, és una festa popular en què 8 dansadors passegen amb unes xanques que els eleven més de 50 centímetres per sobre del carrer. A més, també porten unes faldilles amb què giren sobre si mateixos desafiant les lleis de la física. Tot això mentre pugen per una costa del poble.

La romería de los ataúdes. As Neves (Galícia) El santuari de Santa Marta de Ribarteme (As Neves), a Galícia, protagonitza també una curiosa festivitat: "La romería de los ataúdes". En aquesta celebració, persones vives entren dins de taüts com a símbol de gratitud per haver superat una malaltia greu o haver estat a prop de la mort.