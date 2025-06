Samantha Hudson lanza 'Música para muñecas': "Estoy empezando a procesar muchos traumas"

Samantha Hudson es icono de la generación Z, de la disidencia, de lo queer y de la cultura pop. En su nuevo disco, Música para muñecas, la artista canta sobre la precariedad, el fracaso, la depresión y la disforia, entre otras muchas cosas, y cuenta con la colaboración de Zahara, MYUKO, La Zowi y Villano Antillano.

En ‘Culturas 2’, programa disponible en RTVE Play, Samantha Hudson asegura que, aunque sus trabajos anteriores también eran muy personales, Música para muñecas es su disco más consciente y profundo. “Habla del ruido mental y de todas las preguntas que a lo mejor no quise hacerme por miedo a encontrar una respuesta que no me apetecía o quizás no estaba preparada para escuchar”, expresa.

“Soy una persona que hace del caos un tobogán y se desliza hasta el final del trayecto“

La artista confiesa que siente un despertar respecto al último año, en el que comparte que se encontraba en una etapa muy disociativa. “Por primera vez en cinco años estoy empezando a procesar muchos traumas”, manifiesta. “Soy una persona que hace del caos un tobogán y se desliza hasta el final del trayecto. A veces tienes que llegar a ese punto limítrofe para reaccionar y darte cuenta de que no has gestionado nada desde que tienes 15 años y que quizás te respaldabas en una versión clínica, pragmática y lógica de la realidad para evitar prestarle atención a tus emociones”, continua.

Ser a pesar del dolor En Música para muñecas, Samantha Hudson abre con ‘Liturgia’, tema que interpreta acompañada de Zahara. Ambas cantantes han sido criticadas por la Iglesia en algún momento de su trayectoria: Hudson fue excomulgada de adolescente por su primer videoclip, ‘Maricón’, y, a Zahara, le retiraron un cartel de un concierto en Toledo tras una denuncia de Vox, porque salía caracterizada como una virgen. “Nunca voy a agradecer nada a la controversia“ Pese a que las dos artistas han sufrido este tipo desencuentros, Samantha Hudson manifiesta que eso no es lo que las une: “Nunca voy a agradecer nada a la controversia ni a la persecución mediática. O sea, si lo hago es desde la sorna y la sátira, pero no quisiera hacer alarde, porque no creo que seamos quienes somos gracias al dolor que sufrimos, sino a pesar de ello”. ““ Además, Hudson reconoce que encuentra mucha inspiración en la iconografía cristiana, porque es algo con lo que ha conectado mucho cuando era más joven. “Es un patrimonio cultural que nos pertenece a todas”, dice. “Hablo de una liturgia más pagana, poética y personal, de una catarsis del alma, de encontrar la fuerza en el proceso creativo de una misma y de tirar para adelante, no importa cuál sea la circunstancia, y siempre creyendo en lo que haces”, añade. Para las colaboraciones del disco, la artista ha procurado que se sumaran a aquellas canciones que más les representa o a las que más podían aportar. Por ejemplo, junto a Villano Antillano, a quien Hudson describe como “una valquiria cabalgando un pegaso”, interpreta ‘Full Lace y el Tuck’, una oda a la disidencia de género. ““

El primer Orgullo de Samantha Hudson “Fue algo hermoso“ A pocas semanas de actuar en el Madrid Orgullo 2025, Samantha Hudson recuerda en ‘Culturas 2’ cómo vivió su primera manifestación del Orgullo, la cual fue en Mallorca. “Era la primera vez que veía a tanta gente LGBT en el lugar donde yo crecí. Fue algo hermoso”, rememora. “Además, me puse un bikini de leopardo que le robé a mi madre, salimos a gritar nuestras consignas y me sentí por primera vez parte de algo”, sigue. A las personas que vayan a ir por primera vez al Orgullo este año, más allá de disfrutar de la celebración, la artista recomienda asistir, sobre todo, al Orgullo crítico, “porque vienen unos tiempos muy difíciles y es necesario hacer esa colectivización desde una mirada crítica”. Mientras tanto, a las que aún no se atreven por miedo o inseguridad, les aconseja no apresurarse y buscar apoyo. ““ Por el contrario, muestra su incomprensión ante aquellas personas que quieren erradicar el Orgullo, ya que defender los derechos humanos es fundamental: “No veo por qué harían algo tan insensato, por qué no se sentirían parte también de la liberación de colectivos que son sistémicamente oprimidos, que son vulnerables y que también repercute en sus libertades personales”.