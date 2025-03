Samantha Hudson: "Soy una experta en hacer de la vida una obra de arte"

Samantha Hudson lanza su tercer álbum el próximo 23 de mayo. Un disco que contará con la colaboración de una estrella internacional que se conocerá a principios de abril. Además, el mismo día del lanzamiento del disco hará un concierto en la Sala But de Madrid, según ha confirmado la artista en los micrófonos de Mañana más de RNE.

De este nuevo proyecto ya se ha conocido un adelanto con "Liturgia", lanzado a finales de 2024 en colaboración con Zahara. También, hace poco más de un mes, Hudson publicaba el segundo adelanto del disco: "Hot (Gimme More)", acompañada por La Zowi.

Para Samantha Hudson, el arte es mucho más que una simple expresión: es un lenguaje en sí mismo. Es fiel creyente de la capacidad de la música, la escenografía, la coreografía o incluso el diseño lumínico para comunicar ideas y emociones.

Para ella, la creación artística es algo mágico: "Si lo piensas fríamente, acabas de crear algo que no existía en el mundo. Cualquier manifestación artística es algo tremendamente nuevo y que ha surgido de un germen en tu cabeza. Yo pienso algo, lo hago y de repente existe. Eso es fortísimo".

El error en la creación artística

Equivocarse no solo es parte del proceso creativo, sino que en muchas ocasiones da lugar a obras más auténticas e interesantes. Sobre el valor del error en el arte, Ángel Carmona destaca a grandes artistas, como Velázquez, que corregían sus trabajos sobre la marcha, dejando huellas visibles de esos cambios.

Samantha Hudson señala que incluso aquellas ideas que en un principio parecen erróneas pueden convertirse en lo más valioso de una obra. "Si la gente no sabe lo que estás haciendo, no puede saber que lo estás haciendo mal. Si para ti funciona, ya no es absurdo".

En la charla, también ha habido espacio para reflexionar sobre cómo convivir con la obra de determinados artistas cuando su vida personal genera controversia. "Creo que depende de cuán dispuesto estés a separar la obra del artista", apunta la cantante. A su vez, recalca la importancia de pararse a pensar sobre estas cuestiones sin negar el impacto de sus creaciones.

Además, subraya que el arte también debe servir para desarrollar un pensamiento crítico: "Que pienses que Picasso era un misógino y horrible también forma parte del transcurso del arte. Hay que evolucionar".