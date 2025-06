Villano Antillano y Mala Rodríguez, en 'Mixtape Vol. II': "Nuestra generación se salta todas las reglas"

La lengua ha construido puentes que han cruzado fronteras sin problema, y más cuando se trata de la música. La escena global en la que se dan cita estilos musicales y maneras de emplear el idioma sigue siendo de lo más diversa, y el español se erige como una de las claves de esta internacionalización de géneros. Para hablar sobre ello, Mala Rodríguez y Villano Antillano debaten sobre la importancia de las métricas, el vocabulario y los neologismos en el nuevo capítulo de Mixtape Vol. II.

"A mí me cambiaste la vida", relataba emocionada Villano Antillano. A su lado, Mala Rodríguez recordaba sus inicios, lo complicado que fue seguir adelante sin pensar en el "qué dirán" y la importancia de mantenerse fiel a sus principios: "Yo me he hecho un tema con Romeo Santos cuando todavía era una frikada, ¿eh? Este tipo de colaboraciones han hecho que la música en español se expanda. De hecho, estoy más unida a la música latina que a cualquier otra... Las vidas y las historias se parecen más a las que puedo contar yo. El auge que está teniendo lo latino es brutal porque al fin se mira a Latinoamérica con otros ojos".

"Creo que el boom de la música en español también es por la globalización", continuaba la artista puertorriqueña. "Al final, nuestra generación se salta todas las reglas. Como que yo hago cosas donde mezclo dentro de mis barras español e inglés. El inglés es algo como que se me impuso, pero hablo ambas lenguas como me sale del forro. Pienso que la música nos permite jugar con el lenguaje. El rap, a mí, me permite estirar palabras, juego con la fonética, me salto las reglas para que las cosas rimen... Y eso es lo chulo".

Mala Rodríguez: "Por venir del sur me decían que pronunciaba mal" El acento es otro de los aspectos que la música siempre ha tenido en cuenta a la hora de otorgar personalidad a creaciones de cualquier parte del mundo. " A mí por andaluza y venir del sur de España me decían: "aparta, ¡pronuncia bien!". Y yo era como: "pues no, voy a hacerlo a mi manera". Yo acorto las palabras, juego con esa forma de hablar... Y eso es lo que me ha dado un impulso al final y al cabo, el hacer las cosas diferente y, sobre todo, creer en mí", argumentaba Mala. "Me gustaba mucho ver las cadenas mexicanas, colombianas, venezolanas... Porque sentía que tenía mucha más conexión que con todo lo que tuviera el español puro de España". Villano Antillano, exponente de la música caribeña alrededor del mundo, sigue la estela de la rapera española al afirmar que ella también tuvo que soportar comentarios de ese estilo por hacer gala de su acento. "A mí me decían: "no, usted no habla español"; pero después, todo el mundo intenta hablar como nosotros. Tenemos un vocabulario muy extenso, y eso se presta para hacer música y crear", detallaba ante Mala. "Me parece muy importante que lo digas", corroboraba ante la española, "el movimiento de lo que es ser latino tiene una idiosincrasia que a veces no va conmigo porque me considero una mujer caribeña ante todo; con esto no estoy diciendo que no sea latinoamericana".