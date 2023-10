El actor Ander Puig, a quien conocimos interpretando a un chico trans en la serie de Playz, Ser o no ser, acude a la invitación de la chef María Lo, ganadora de MasterChef 10. Aunque confiesa que lo suyo no es la cocina, disfruta mucho de comer bien, y está dispuesto a pasar un buen rato compartiendo experiencias personales y ofreciendo sus dotes como pinche en la cocina de María.

En el programa de Lo: cocina, producto y naturaleza cocinan juntos y hablan de la faceta de interpretación de Ander, que estrena el 11 de octubre nueva temporada de la serie Ser o no ser en RTVE Play, y también charlan sobre temas más íntimos como la orientación sexual de la chef o la transexualidad del actor.

Admitir la realidad con valentía

Mientras preparan una jugosa tortilla de patatas, Ander le explica a María que hubo un momento en su vida, que tuvo que enfrentarse al “miedo social” y aceptar que se sentía como un chico y que debía serlo. “Sí, soy un chico, pues soy un chico trans, porque esta es mi condición, son mis circunstancias”.

María le confiesa que ella también pasó por esos mismos miedos cuando comenzó a aceptar que le gustaban las chicas. “Cuando me di cuenta de que me gustaba una chica del instituto, me acuerdo de llegar a casa y meterme en mi habitación, encerrada, y decir: ‘es una enfermedad, esto se me va a pasar’”. Ambos reconocen que el hecho de sentirse fuera de lo normativo, y hacerlo público, genera miedo.