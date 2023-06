Ander Puig, actor protagonista de 'Ser o no ser' de Playz, ha sido galardonado por el Ministerio de Igualdad con el Premio Arcoíris, por la visibilización de las realidades transmasculinas. Los reconocimientos 'Arcoiris', que este año celebran su tercera edición, están destinados a quienes destacan en la visibilización, apoyo y defensa de los derechos del colectivo LGTBI+.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, será la encargada de entregar el galardón a Ander Puig y al resto de premiados, entre los que se encuentran el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) o la cantante María Pelaé. La ceremonia tendrá lugar el próximo martes 27 de junio, víspera del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, en el Real Jardín Botánico de Madrid.

El barcelonés hizo su debut como actor interpretando a un adolescente trans en la serie, un papel que se asemejaba a su propia experiencia personal, la de un chico de 17 años que anhelaba iniciarse en el mundo de la actuación, mientras se enfrentaba a los desafíos emocionales de su transición.

Ander Puig, protagonista de Ser o no Ser, ¿Qué tiene en común con su personaje? Eva Delgado de los Llanos

¿Quién es Ander Puig?

A sus 17 años, Ander Puig (Barcelona, 2001) anunció a su círculo más cercano y a sus compañeros de instituto que era un chico trans. No lo tuvo nada fácil, pero su familia le apoyó desde el primer momento. "Tuve mucha suerte porque vivía en un entorno en el que me encontraba muy agusto". No obstante, el catalán tuvo miedo a ser rechazado por tener que decir que era trans delante de la gente, a lo que pensaran de él y a sentirse solo, por lo que sufrió mucho con su lucha interna.

Tras finalizar el bachillerato de Artes Escénicas, decidió que quería dedicarse a la interpretación. En 2021, debutó actoralmente en la serie 'Los espabilados' y en 2022 lo hizo como actor protagonista en la serie web 'Ser o no ser' de RTVE Play. Fue el primer chico en presentarse al casting, y el equipo consideró que el papel de Joel llevaba su nombre: "Me encanta poder dar visibilidad a estas personas, y estar explicando un caso he vivido personalmente y que ahora puede ayudar a otros".

Ese mismo año, Ander formó parte del elenco de la serie Élite donde también interpreta a un chico trans. Actualmente, el actor se encuentra grabando la segunda temporada de la comedia romántica juvenil Ser o no ser, la serie de Playz, el canal digital joven de RTVE.