Su nombre es Ander Puig, su debut fue en la serie ‘Ser o no ser’ de Playz interpretando a un adolescente trans. Un papel cercano a de su propia historia, la de un chico de 17 años que quiere dedicarse al mundo de la interpretación y además enfrentarse a los retos emocionales de esa transición.

Una brillante, y necesaria, serie en la que da vida a un adolescente trans. Fue el primer chico que se presentó al casting y el papel llevaba su nombre para ponerse en la piel de Joel, un chico que sueña en convertirse en un gran intérprete al mismo tiempo que se enfrenta al reto de su transición para convertirse en la persona que se siente. Una realidad necesaria de ser contada y de lo que el actor se siente muy orgulloso: “Me encanta poder dar visibilidad a estas personas, y haber protagonizado Ser o no ser, y estar explicando un caso que yo también lo he vivido y que ahora puede ayudar a otros. Para mí es increíble”. Si aún no la has visto, el verano es una época perfecta para disfrutarla.

Su papel de Joel ha sido un reto valiente, pero sobre todo generoso Tinglao Management

Al preguntarle qué tiene en común Ander con Joel, el estudiante de artes escénicas al que interpreta, la respuesta es clara: “El miedo a ser rechazado por tener que decir que soy trans delante de la gente”. El protagonista está rodeado de personas que lo apoyan y acompañan en su proceso, pero eso no quita dificultad a la situación. Ander nos confiesa que él mismo vivió cierto miedo a lo que pensaran de él y a sentirse solo. Se considera un afortunado, y siempre tuvo las ideas claras: “En mi caso tuve mucha suerte porque vivía en un entorno en el que me encontraba muy a gusto, y sabía perfectamente que la gente me entendería y quien no lo hiciera pues el problema sería suyo”.

Y ¿Quién es la persona que quiere ser Ander? Es un chico ambicioso, divertido y con muchas ganas de vivir. Amante del cine, leer y rodearse de las personas que quiere y le quieren. Este joven barcelonés de 21 años, se identifica con del estilo skater y mode londinense: “Soy un poco presumido. No soy de estar todo el rato mirándome al espejo, pero si me gusta verme bien con el estilo que yo quiero. Para mí es importante sentirme bien con lo que llevo. Yo creo que no tengo un estilo definido aún. Estoy descubriendo qué rollo me gusta más, pero si hay muchos estilos que me gustan hace tiempo como por ejemplo el skater, el británico de los años 50 y 60 me encanta”.

Ser o no Ser, una brillante, y necesaria, serie en la que cuenta las vivencias de un adolescente trans en el instituto RTVE

Su papel de Joel ha sido un reto valiente, pero sobre todo generoso. No pretendía contar su historia personal, pero si vivir la experiencia que él mismo ha experimentado. Necesitaba poder dar visibilidad a ese chico trans que tienen que enfrentarse a sus compañeros de instituto al decirles que se siente un chico más. Una vez más, la moda puede servir como herramienta de expresión: “No he usado la moda como sujeto para reivindicar, pero sí que la he usado para expresar diferentes estados de ánimo. A mí me gusta mucho el flow porque es una sensación con la que me siento guay”.

Un día con Ander Puig es conocer a una joven promesa del mundo de la interpretación que combina naturalidad y comodidad con un estilo propio y personal. El futuro le ha regalado ser una de las grandes sorpresas de la próxima temporada de Élite, un trabajo en el que seguro que volverá a sorprendernos.