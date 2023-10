Todos y cada uno de nosotros hemos fantaseado alguna vez con cumplir uno de nuestros sueños, tanto a nivel personal como profesional. ¿Y qué ocurre cuando se hacen realidad? Pues, habitualmente, que nuestra vida da un giro de 180 grados. Y eso fue lo que le pasó a Ander Puig, el actor protagonista de Ser o no ser. Entre ambas temporadas -los nuevos episodios llegarán a RTVE Play el 11 de octubre- han pasado muchos meses en los que el intérprete ha podido saborear lo que se siente al ver materializado el sueño de dedicarse a su pasión: la interpretación.

"Fue un momento muy bonito y me alegro de que esté grabado porque lo vamos a recordar siempre. Me gusta mucho ese vídeo porque se ve claramente cómo es mi familia", explica el Ander al recordar el vídeo donde se ve el momento exacto donde le comunican que será el protagonista de la nueva ficción de Playz. "Ellos apoyan a los suyos y quieren a los suyos tal y como son. Quieren que si son felices así, que así sea, pero vamos a ayudarlos y a acompañarlos", añade emocionado.

"Me alegro de que esa época haya pasado"

"Recuerdo estar estudiando interpretación y decirles a mis padres que quería ser actor, que me gustaría ver pelis porque me encantan...", continúa explicando el actor. "Ellos me decían: "Sí, bueno, inténtalo a ver qué pasa". Pero yo creo que no se creían que lo iba a hacer, entonces el momento en el que me llamaron de Ser o no ser fue cuando lo vieron posible. Mi padre me dijo: "A mi me has dejado flipado porque te han seleccionado no solo para una serie, sino para un protagonista". Fue muy bonito", confiesa ante las cámaras.

Aunque su deseo de convertirse en actor profesional avanzaba a pasos agigantados, Ander también recuerda cómo fue su adolescencia y los procesos a los que tuvo que enfrentarse para encontrar su lugar: "Creo que todos los adolescentes discuten con sus padres, pero es que yo además estaba muy perdido. Gritaba a mis padres porque tenía que gritar... no sabía por dónde empezar a arreglar lo que me estaba pasando. Todo el mundo partía de una base muy firme de un nombre, unos genitales, un cuerpo, en desarrollo, de una imagen, un pasado... Y yo estaba sin eso en el otro extremo, o sea en menos 50. Pero fue una época que me alegro que haya pasado y que haya sobrevivido, pero para mí fue muy castigadora. Estuve actuando durante años porque no me quedaba otra".