Ser o no ser | Ander Puig: El sueño de ser actor

Desde que recibió la noticia de que iba a interpretar a Joel en Ser o no ser, Ander Puig ha experimentado una evolución que cuenta ante las cámaras. "Como vengo de un lugar tan oscuro y de no poder verme en el espejo porque no me gustaba nada, el trayecto que yo he hecho para hacer una serie como protagonista, de que se me vean hasta los poros de la piel y gustarme, verme guapo y fuerte, explicando algo con orgullo... Porque Ser o no ser acaba con orgullo y con un mensaje lleno de esperanza. Y yo, hablando de esperanza y después de haber pasado por ese trayecto de oscuridad, es muy gratificante ver cómo la gente confía y cree en ti o que te dicen que les estás salvando la vida. Si soy un referente para vosotros, estoy encantado, pero sé que vais a ver más cosas de mi". Estreno de los nuevos capítulos el 11 de octubre.