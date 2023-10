La 2 está a punto de dar la bienvenida a una nueva temporada del programa De Seda y Hierro el espacio de televisión que aborda la discapacidad, la dependencia y también la salud mental desde un punto de vista positivo y vital. El programa, fiel a su formato cercano al documental, profundizará a lo largo de diez capítulos, en la vida de personas valientes que enfrentan desafíos extraordinarios.

A lo largo de esta ya quinta temporada, los protagonistas darán testimonio de una realidad y transmitirán a través de sus relatos un mensaje que busca derribar estereotipos y lograr la inclusión social de las personas que viven con discapacidad. Puedes acompañarlos en su travesía cada domingo por la tarde a partir del próximo 8 de octubre en La 2 y en RTVE Play.

El espectador se adentrará en un recorrido por distintos aspectos que versarán sobre las enfermedades visibles y silenciosas, el arte y la creatividad en las personas con discapacidad, terapias asistidas con animales y el análisis del suicidio, así como la prevención del mismo, entre otras temáticas.

Primer programa: ‘Mi pequeño Tesoro’

Refugio y Raquel, dos mujeres con discapacidad, nos descubrirán cómo viven la maternidad a través de la creación de un podcast con el periodista Tomás Peinado.

En un mundo que cada vez se esfuerza más por la inclusión y la igualdad, las madres con discapacidad continúan desafiando estereotipos y superando obstáculos en su viaje hacia la maternidad. Sus historias inspiradoras demuestran que la capacidad de amar y criar a sus hijos no está limitada por las barreras físicas o cognitivas que enfrentan.

Primer programa: 'Mi pequeño tesoro' de 'De seda y hierro'. RTVE

Raquel sufre ELA. Refugio una enfermedad llamada Stargardt que afecta a la agudeza visual. Sus hijas, Clara y Jana, son su principal abrigo frente a las adversidades y su principal razón para seguir luchando. Son dos mujeres y madres imparables, llenas de vitalidad y con multitud de proyectos que no atienden a dificultades.

El equipo de ‘De Seda y Hierro’ ha llamado a sus puertas, ha entrado en sus casas y ha entrevistado a su entorno más cercano para plasmar cómo son sus vidas en esta nueva edición del programa. Porque, tal y como dice Tomás -una de las personas que conoceremos en este primer capítulo-, “no hay montaña que no puedan franquear ni obstáculo que no puedan ver”.