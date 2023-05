Antonio Muñoz Molina se encuentra “personalmente contento, literariamente contento en la Feria del Libro y en otro aspecto, desolado”, ha contado en un programa especial de Por tres razones desde la Feria del Libro de Madrid. Con “desolado” se refiere “abiertamente” al “resultado de las elecciones” municipales y autonámicas de este pasado 28 de mayo .

27.00 min Por tres razones - Muñoz Molina: "Estoy desolado por el resultado electoral" - Escuchar ahora

“La victoria de esta derecha tan radical aquí en Madrid y de la extrema derecha me llena de tristeza”, ha lamentado el escritor que se ha reconocido como “un socialdemócrata, un votante de izquierdas en general”. “Esta derecha, a mí me parece, particularmente agresiva y me da tristeza”.

Ha lamentado que en Madrid, la ciudad en la que vive, “haya tantas personas que este statu quo les parezca estupendo”. Se ha referido al descuido de “los servicios públicos” como “la atención primaria, que está desmantelada” o “la educación pública, que ya es minoritaria, o en la que se dan becas a las personas que ganan más de 150.000€”; pero también a cuestiones de “la vida cotidiana” como “la movilidad, el tráfico o el respeto al medio ambiente”.

Una responsabilidad cívica “En una sociedad democrática decir lo que uno piensa no es valentía, es una cosa de sentido común. Valentía es protestar contra una dictadura, valentía son las mujeres de Irán que salen sin velo. En nuestro país decir lo que uno piensa educadamente y abiertamente, me parece no solo un derecho, sino además una responsabilidad cívica”, ha respondido sobre las repercusiones personales que puede recibir una persona por posicionarse políticamente en público. “Los que vivimos del público, escribimos y hacemos tareas que dependen de la aprobación o falta de aprobación del público, de la crítica; estamos muy acostumbrados a recibir alegría y a veces disgustos, pero es parte de nuestro trabajo”.

La posibilidad de la fraternidad Un aspecto que cree Muñoz Molina que “sorprendió” a la sociedad cuando se terminó el confinamiento en la primavera de 2020 “fue comprobar nuestras fortalezas y nuestras debilidades”, de todo esto reflexiona en su libro Volver a dónde. “Nos sorprendió comprobar cómo habíamos sobrevivido gracias al trabajo de las personas menos valoradas del mundo como los sanitarios, las que reponían en los supermercados, a los transportistas, lo que entonces llamábamos oficios esenciales, que generalmente están muy mal pagados. Descubrimos la posibilidad de la fraternidad”. “Una época entre el fin del encierro y el regreso a la llamada normalidad, el regreso total, en que se atisbó la posibilidad de otra forma de vida en las ciudades, de una forma de vida en la que la gente pudiera ir por la calle caminando, por ejemplo, en la que en la que el espacio no solo estuviera reservado tiránicamente a los coches. Eso lo intuimos un poco. Y luego, ya volvió lo que había antes”.

La tradición El escritor siente la Feria del Libro y el Parque del Retiro como “un manifiesto de esperanza” y la define como “tradición”. Lamenta que esta palabra en España esté “asociada” a “cosas sombrías o que a mí particularmente no me interesan como tradiciones religiosas o toros”. Pero destaca que hay “tradiciones nobles, laicas y civiles” como esta feria que “además es muy popular”, como “pueden ser las Fallas o El Rocío”.

La relación “La gente en general es muy cordial”, ha explicado Muñoz Molina sobre sus lectores que es “muy aficionada a la literatura” y “la relación que tiene con el escritor y con el libro está muy marcada por la confianza y por el respeto”. “Además se parece mucho en muchos sitios, el lector de literatura, se parece mucho en España, en Francia o en cualquier sitio”.

Cosas distintas Muñoz Molina no se siente quién para decir quién debe escribir o quién no: “Una chef que publica un libro o una persona célebre es una cosa completamente distinta, es decir, nosotros no estamos en un mercado ofreciendo productos. La gente que ama la literatura, ama la literatura. A lo mejor es menos que la gente que ama la fama televisiva, pero cada cual está en su sitio. A mí no me va a quitar un lector o una lectora un chef mediático. Me dedico a una cosa distinta”.