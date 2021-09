Un encierro de tres meses, una pandemia global y unos días que pasaban rápido en un balcón madrileño. Estos son los tres principales elementos que le han servido al escritor jienense Antonio Muñoz Molina para crear su nueva novela titulada Volver a dónde. La ha presentado en De pe a pa mientras ha charlado con Pepa Fernández sobre cómo le ha cambiado la pandemia, ha recordado momentos familiares y ha reflexionado sobre cómo fue plasmar todo lo vivido durante el confinamiento en una hoja en blanco.

El laureado escritor ha cambiado ese balcón en el que tantas horas pasó por el estudio 101 de Radio Nacional, en donde ha contado el proceso de transformar pensamientos, ideas y todo lo que se pasaba por la cabeza en un libro. "El libro fue naciendo de una forma instantánea, lo que hacía era todos los días apuntar lo que veía y sentía. Era una necesidad y un entretenimiento", una forma según él de dejar constancia de cada cosa que le pareciera interesante y dejar todo escrito para que allí quedara grabado.

Un libro que nació de forma clandestina

Lo cierto es que Antonio no pensó en ningún momento que sus ideas y sus ganas de escribir todo lo que sentía acabarían en juntarse y convertirse en su última novela. Nacido en la clandestinidad, ya que no se lo contó a nadie y decidió que fuera algo que le saliera natural y sin presiones externas. Con un folio en blanco cada día al despertar iba escribiendo todo lo que le pasaba y fue fluyendo poco a poco: "Muchas veces uno piensa que los libros se hacen con un proyecto, el libro va de dentro a fuera, pero en este caso yo iba surgiendo con lo que pasaba".

Vivir una pandemia global con un confinamiento incluido ha tenido calado en la sociedad y cuando terminó el encierro surgieron miedos y fobias por la vuelta a la tan citada nueva normalidad. En el libro se trata la cautela que hay que tener sobre aspectos que igual antes no eran prioritarios pero ahora nos hemos dado cuenta de que realmente siempre lo habían sido. "El mundo de después es una mala copia del mundo de antes" es uno de los pensamientos que aparecen en la novela, ese mundo al que tantas ganas teníamos de volver.

Todo lo ocurrido en 2021 era difícil de predecir, nadie podía vaticinar el desastre que se nos venía encima y sobre esto también se habla en el libro. En la conversación de Pepa con Antonio Muñoz Molina, uno de los temas que Pepa ha comentado es lo difícil que se hizo para todo el mundo frenar nuestra vida en seco y aceptar que todas las páginas futuras de la agenda se habían quedado en blanco.

“De pronto me di cuenta de que hay una serie de cosas que me angustiaban y me parecían imprescindibles que de pronto desaparecen y no pasa nada.“

La pandemia nos sirvió para darnos cuenta de que realmente puedes vivir con menos y no por ello llevar una vida escueta o austera. Una de las principales relfexiones que Muñoz Molina hace es que el mundo tal y como lo tenemos montado es para él "insostenible". El timpo también se hizo relativo durante el confinamiento: "De pronto me di cuenta de que hay una serie de cosas que me angustiaban y me parecían imprescindibles que de pronto desaparecen y no pasa nada".