El escritor español Antonio Muñoz Molina confiesa su hartazgo hacia los temas que centran la actualidad española, que resume en "Guerra Civil y toros", y considera que "no se puede volver atrás y usar el pasado como lo hace (el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez) Zapatero".

"Parece que aquí no se hace otra cosa que hablar de Guerra Civil y de toros, claro. Y así no se afrontan los problemas reales de un país que tiene un 20 por ciento de paro y un 30 por ciento de fracaso escolar", lamentó Muñoz Molina en una entrevista que publica hoy el diario italiano Corriere della Sera.

Según el escritor, "no se puede hablar de Guerra Civil" como si los españoles "estuviésemos divididos como entonces", ya que ha transcurrido "demasiado tiempo" y ello no corresponde, afirma, "ni a los políticos, ni a los jueces, sino a los historiadores".

Para el escritor e historiador andaluz, "la historia tiene que ver con el pasado" y, en su opinión, los españoles necesitan hacer un pacto con el recuerdo.

“La España de 1936 no tiene nada que ver con la de ahora“

"La España de 1936 era rural y analfabeta y estaba aislada económicamente. La de hoy no tiene nada que ver con la de entonces. Es una obviedad que no podemos olvidar. Si nos referimos continuamente al pasado no entendemos el presente", alertó el autor de La noche de los tiempos, su última novela, con la que viajó a los últimos meses de la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio.

Después de más de dos décadas reflexionando sobre la Guerra Civil y la posguerra española, Muñoz Molina (Úbeda, España, 1956) alzó su voz contra "la moda" de la Memoria Histórica y publicó esas páginas para reivindicar un pacto sobre lo ocurrido en la guerra.

"Cuando escribí el primer libro sobre la Guerra Civil, los críticos me decían: ¿Por qué te ocupas de esto? No es que no se pudiera escribir sobre ello, es que, simplemente, no estaba de moda", recuerda Muñoz Molina, quien lamenta que el tema se haya convertido "en una moda política".