¿Te has perdido el último programa de MasterChef Celebrity 8? Te contamos detalle a detalle todo lo que ha ocurrido, desde nuevos rifirrafes hasta el nombre de los dos expulsados. Sí, has leído bien, en esta ocasión ha sido doble expulsión, que ha desestabilizado a los concursantes, sobre todo a los delantales negros, que no se lo esperaban. La noche acabó en lágrimas, muchas lágrimas. Sigue leyendo para enterarte de todo.

MasterChef Celebrity - Crónica, Programa 4

Los concursantes se la juegan al dominó Dicen que después de la tempestad llega la calma, no en MasterChef Celebrity. En el último programa vimos a un Jesilín de Ubrique enfadado con su amigo Daniel Illescas y esa tensión seguía ahí al principio del cuarto. "Yo cuando terminé se lo expliqué y si no lo ha entendido, peor para él", soltó el extorero. Ya se van conociendo los concursantes y hay quien asegura que muchos mienten. Tania Llasera señaló a Álvaro Escassi y Jesulín a Jorge Sanz, ya que está convencido que sabe cocinar mucho mejor de lo que dice. ¿A qué reto se tenían que enfrentar? Los jueces sorprendieron a los aspirantes con un brazo de gitano con brunoise de manzana. Para acompañarles entró en plató Mario Vaquerizo para alegria de Eduardo Casanova. Para la primera prueba tuvieron que formar parejas. Cada uno buscaba beneficiarse, menos Tania Llasera, que eligió a Daniel Illescas para echarle un cable en el cocinado. Sin embargo, sin darse cuentan habían elegido a su rival. ¡Parece mentira que no conozcan el programa y sus giros de guion! Antes de meterse entre fogones, jugaron una partida al dominó. Quien ganara se llevaba los utensilios que le facilitarían el cocinado, quien perdiera, lo tendría que hacer todo a mano.

Toñi Moreno, desesperada, no da pie con bola Los concursantes ya tenían las cestas preparadas con los ingredientes en el supermercado. Quienes tenían que hacerlo todo manualmente estaban más nerviosos que el resto, como era de esperar. Aún así, se notaba que no era una prueba de eliminación, los concursantes se ayudaban entre ellos, estaban más relajados. Jesulín de Ubrique fue uno de los que más perdidos estaban, a pesar de que él contaba con todas las herramientas. No dejó de consultar dudas que le iban surgiendo. Sus compañeros se hubieran podido vengar de él, que siempre ha manisfestado que no ha venido al programa a hacer amigos. En cambio, Jorge Sanz y Tania Llasera se apiadaron le echaron un cable. Álvaro Escassi fue el primero en acabar, mientras al resto de aspirantes les faltó tiempo. Eduardo Casanova, desesperado al no encontrar un trapo de cocina para envolver su brazo de gitano, decidió cortar su delantal, pero se llevó la bronca de Samantha, que no le dejó utilizarlo. A Toñi Moreno se le pegó el bizcocho y tuvo que volver a repetirlo a contrareloj. "No tengo nada que presentar, me da vergüenza", no dejó de repetir la presentadora, que no da pie con bola en el programa desde que empezó.

Blanca Romero arrasa con su postre Toñi Moreno fue la primera en presentar su plato a los jueces. Estaba dessperada, no deja de invertir en clases de cocina, pero todo ese esfuerzo no da sus frutos, al menos, por el momento. "Voy a hacer una asociación con María del Monte, Fernando Tejero y Patricia Conde y voy a ser la presidenta", bromeaba. Los jueces están convencidos de que está "gafada". Palito Dominguín, fue la siguiente, pero el postre se le quedó demasiado ácido. Eduardo Casanova, con la mitad de su delantal, sorprendió a los jueces, que confesaron que estaba "muy bueno". Miguel Diosdado presentó "una porquería", según Jordi Cruz. Daniel Illescas intentó improvisar e innovar, a pesar de que se trataba de un reto de réplica, algo que no gustó a los jueces. Todo lo contrario que Tania Llasera, que arrasó con su brazo de gitano. Laura Londoño patinó y no convenció con su plato, tampoco Jesulín de Ubrique, que no terminó de entender la receta. Jorge Cadaval y Jorge Sanz, más de lo mismo. Álvaro Escassi, "el más listo de la clase" según Pepe, terminó el primero con mucha diferencia y, además, el resultado fue bueno. Sin embargo, el mejorplato fue el de Blanca Romero, que consiguió clavar la estética y el sabor. "Qué gustazo, qué maravilla después de todo lo mal que lo he pasado", reconoció la aspirante asturiana.

Jordi y Pepe, capitanes en la prueba de exteriores Ceuta fue el escenario de la prueba de exteriores del cuarto programa. Para sorpresa de los concursantes, fueron Jordi y Pepe los capitanes: "Os vais a poner las pilas. Hoy el veredicto será individual". Blanca Romero, la mejor de la prueba anterior, fue la única que pudo elegir equipo y escogió el azul, el de Jordi. Junto a ellos, Daniel Illescas, Jorge Sanz, Jesulín y Toñi. En el equipo rojo, el de Pepe, Eduardo, Tania Llasera, Palito, Jorge Cadaval, Laura y Miguel Diosdado. Si querían superar el reto, tenían que replicar un menú del chef Hugo Ruiz.

Paz en las cocinas "Importante, cuando yo hablo, escucháis y os calláis", así de duro empezó el cocinado el capitán del equipo azul, Jordi Cruz. A pesar de su nivel de exigencia, los concursantes estaban muy contentos con sus líderes. Sabían que estaban en buenas manos, sin embargo, algunos de ellos iban a tener que enfrentarse a la prueba de expulsión. Los capitanes también parecían estar bastante contentos, aunque le exigieron a su equipo más rapidez. Había orden en las cocinas por primera vez en esta edición del concurso. Los concursantes se picaron entre ellos, pero también los capitanes. Los dos querían ganar y eso fue lo que demostraron entre fogones. Pepe Rodríguez estaba un poco preocupado, porque su equipo iba un poco retrasado.

El veredicto individual Cuando las órdenes son buenas, las cosas suelen salir bien. Es lo que ocurrió en esta prueba. "Habéis sido un auténtico equipazo", reconoció Jordi Cruz haciendo alusión a su equipo, el azul. Como el veredicto era individual, el chef señaló a Blanca Romero y Álvaro Escassi como los peores por su lentitud. Ambos se ganaron el delantal negro. Pepe Rodríguez, por su parte, también estaba satisfecho con el trabajo de su equipo, aunque tuvo que decidir qué aspirantes se jugaban su plaza en la prueba final: los desafortunados fueron Jorge Cadaval, Palito Dominguín y Miguel Diosdado. La mejor concursante, que se lleva el premio de los 4000 euros, fue Laura Londoño. La actriz le dio el dinero a la ONG Juegaterapia.

La casquería, un mundo desconocido para los aspirantes Blanca Romero, Álvaro Escassi, Jorge Cadaval, Palito Dominguín o Miguel Diosdado, uno de ellos iba a ser el expulsado esta noche, pronto iban a descubrir la sorpresa que los jueces tenían preparada para ellos. La prueba de expulsión empezó con caras de asco al ver los que escondía una de las cajas que tenían prepradas para ellos los jueces: una llena de gusanos, otra de grillos, otra casquería... Cada una de ellas tiene diferentes cosas. Sin mirar lo que había dentro, tuvieron que sacar de ellas un elemento que podía jugarles o no una mala pasada durante el cocinado. En el plató solo se escucharon gritos. Todos menos Jorge Cadaval y Álvaro Escassi, que ni se inmutaron. Algunas de las bolas que sacan son beneficios, pero otras no. Por ejemplo, Escassi tiene diez minutos menos para cocinar, mientras que Palito puede contar con la ayuda de un juez durante 10 minutos del cocinado. Los concursantes tendrán que cocinar casquería, para ellos les acompaña en plató el chef Javier Estévez, ahora también presentador en RTVE Play. Cada uno de ellos tenía que replicar un plato de la escuela de MasterChef, para ello contaron con el vídeo paso a paso. Las tablets en las que los aspirantes podían erlo tenían poca batería, así que tuvieron que apañárselas para terminar su plato como fuera. Al final, dos aspirantes dirán adiós. La noticia desestabilizó a los delantales negros.

Tania Llasera se chiva y recibe un castigo Álvaro Escassi fue el último en empezar, tenía diez minutos menos que sus compañeros. Fue el único que ni siquiera miró el vídeo con la receta en la tablet. Él tenia claro lo que tenía que hacer. Palito pidió la ayuda de Jordi para echarle un cable, pero como él era el creador de la receta, fue Pepe quien bajó para ayudarla. Blanca Romero, que tuvo la oportunidad de que un delantal blanco bajara a ayudarla, eligió a Daniel Illescas, el "niño de mis ojos", aunque solo fue para darle apoyo moral, porque la asturiana tenía todo bajo control. Mientras, Jorge Cadaval no tenía utensilios de cocina, así que se las apañó como pudo, por ejemplo, con una zanahoria para mezclar los ingredientes. Jordi Cruz se dio cuenta de que Tania Llasera estaba intentando ayudar a una de sus compañeras, a Palito. "¿No quieres hacer dos?", le preguntó desde la galería con la intención de darle un consejo. Los jueces la pillaron y subieron para entregarle el delantal negro, igual que hicieron con Escassi en anteriores programas.