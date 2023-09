Jesulín de Ubrique está dejando grandes momentos en MasterChef Celebrity 8. Aunque el torero ha protagonizado algún momento de tensión, también ha tenido tiempo para regalarnos un poco de su sentido del humor. Y es que Jesús se muestra tal cual es, sin medias tintas, 100% natural. Y en el cuarto programa de la octava edición del Celebrity lo ha vuelto a hacer. Las clases de francés que le dio Samantha terminaron con Jordi Cruz y Álvaro Escassi llorando de la risa.

Todo empezó con la presentación de su roll de bizcocho y manzana. En ese momento, Samantha echó en falta la manzana cortada en brunoise en el relleno del dulce. Aquí llegó la confesión del torero: “A mi si me hablas en otro idioma me pierdo. Me pasa igual cuando mi mujer habla en inglés con los niños haciendo los deberes”. Rápidamente, Samantha se puso el traje de profesora: “Esto no es inglés, es francés. A ver, repite conmigo: bru-noise”. La cara de Jesulín lo decía todo. Clavar la pronunciación iba a ser misión imposible.

Pero aún así se animó. Le pidió a Samantha que volviera a repetir la pronunciación y allá que se lanzó el torero: “Gru-guas”. Desde luego, el que avisa no es traidor y Jesús ya había avisado que los idiomas no eran su fuerte, el francés más concretamente. Y eso que el torero tomó la alternativa en la plaza de Nimes, al sur de Francia, entre Marsella y Montpellier.

La escena rápidamente se llenó de carcajadas. Jesulín fue el primero en tomarse la lección de francés a risa, pero si hubo dos personas a las que no les pudo hacer más gracia, esos son Jordi Cruz y Álvaro Escassi. Ambos terminaron necesitando un pañuelo para secarse las lágrimas después de tanta carcajada. La duda que nos surge ahora es: cuando Jesús necesite hablar en inglés, ¿le pedirá clases a Pepe Rodríguez? Eso sí que no nos lo perdemos.