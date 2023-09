Lo dejó claro en varias ocasiones, Jesulín de Ubrique no ha venido a MasterChef Celebrity a hacer amigos. Eso sí, cuando es él quien sale mal parado, le gusta que se acuerden de él sus compañeros. El exdiestro protagonizó en el tercer programa el momento más tenso de todos. Tras perder la prueba de exteriores, fue uno de los candidatos a abandonar el concurso. Los delantales negros tuvieron que enfrentarse a la prueba de expulsión, que empezó con un examen de hierbas aromáticas. Los concursantes se encontraron con un jardín vertical lleno de plantas que tenían que adivinar. El orden, en este caso, era crucial. El primero en hacerlo tenía más posibilidades que el último, ya que las más fáciles fueron identificadas antes por sus compañeros.

Jorge Cadaval, como el mejor de la prueba de exteriores, escogió a Sandra en primer lugar. Después de fallar, cada concursante tuvo que llamar a otro concursante y así se estableció el orden. Sandra escogió a Daniel Illescas, que no tuvo ni siquiera un acierto. A la hora de tomar una decisión y elegir a un compañero, Jesulín de Ubrique le ponía ojitos intentando llamar su atención. Finalemente, optó por llamar a Blanca Romero, que ya le hizo un favor similar en el programa anterior. Esto le sentó fatal al extorero, que explotó en las valoraciones, a pesar de que su plato, unas torrijas, fue uno de los mejores de la prueba junto con el de Álvaro Escassi.

"Me sentí un poco decepcionado con mi amigo Dani [...] Me ha sentado como una patada en la barriga", confesó. Daniel Illescas se dio cuenta en ese mismo momento de que el exdiestro estaba molesto y no dudó en pedirle disculpas muy afectado y con lágrimas en los ojos. Se acercó a Jesulín para darle un abrazo, que el diestro aceptó resignado. "No lo he hecho con maldad, tienes toda la razón", aseguró el joven influencer. El resto de sus compañeros atacaron duramente al extorero, que no mostró ni una pizca de arrepentimiento. "Eres un cascarrabias. Va a ser un viejo muy repunante", le dijo Blanca Romero, que no dudó en ir a consolar a su compañero.

Toñi Moreno fue la más dura con Jesulín de Ubrique, a pesar de que son amigos desde hace muchísimos años: "Aquí todos somos iguales. Dani lleva todo el día nervioso. Esto es un concurso, a mí no me ha elegido nadie". Jesulín siguió sin dar el brazo a torcer: "Yo no tengo por qué pedirle disculpas a Daniel ni a ninguno".