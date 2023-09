La semana pasada vivimos con mucha tristeza la marcha de César Cadaval de MasterChef Celebrity 8. Su hermano Jorge aguantó sin derramar una lágrima, pero las cosas tienen que salir, antes o después. Y en este tercer capítulo, Jorge se emocionó al ser nombrado mejor aspirante de la prueba de exteriores. Ahí se le juntó toda la emoción acumulada y las lágrimas hicieron acto de presencia.

Para Jorge Cadaval, la prueba de exteriores en San Vicente de la Barquera fue inmejorable. Sólo le faltó tener a su hermano César junto a él. Desde el principio de la prueba se le vio concentrado pero sin perder su sentido del humor y clavando cada elaboración que le había sido asignada. A eso se le sumó un buen capitán, Miguel Diosdado, y un equipo unido. Todo ello desembocó en la victoria final. Y los jueces le dedicaron unas preciosas palabras a Jorge al tiempo que le eligieron como mejor aspirante de la prueba: “Hay que destacar a Jorge Cadaval. Enhorabuena. Has sido el equilibrio durante todo el cocinado”.

“Las cosas las hago por los dos”

En ese instante el equipo azul se abrazó a Jorge y celebraron la victoria. Pero el ‘moranco’ pidió la palabra. “Tengo que decir que la semana pasada no lloré, pero ahora me he acordado de mi hermano y me ha entrado mucha emoción. César, espero que te sientas orgulloso de tu hermano porque esto es de los dos. Las cosas las hago por los dos”, confesó Jorge mirando directamente a la cámara.

Y es que la relación fraternal de Los Morancos es indestructible. Se quieren y son parte de un todo. Como ya sentimos en la despedida de César. Pero a raíz de su salida, hemos visto un fenómeno totalmente inesperado en redes sociales. A través del perfil oficial de MasterChef en X, se compartió el video del adiós de César y las emocionantes e inolvidables palabras que se dedicaron entre sí Los Morancos. A partir de ahí, los seguidores del programa han citado dicha publicación mencionando a sus propios hermanos. Ese video alcanza ya más de 700 republicaciones, 146 citas y casi 4.000 likes.

Nos encanta ver como los bonitos momentos que vivimos con Los Morancos en la despedida de César atravesaron cualquier pantalla para llegar a los corazones de los seguidores, hasta el punto de dedicarle esas palabras a sus propios hermanos. ¡Infinitas gracias!