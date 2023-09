MasterChef Celebrity | La expulsión que destroza a los Morancos

¿Te has perdido el segundo programa MasterChef Celebrity 8? Nuevas pruebas e invitados de lujo que han dado mucho de lo que hablar. Después de la despedida de Genoveva, es César Cadaval quien ha abandonado el concurso, muy a su pesar, por culpa de un conejo que se le quedó crudo, algo que los jueces no pudieron pasar por alto. Te contamos, detalle a detalle, todo lo que ha ocurrido en el segundo programa.

MasterChef Celebrity 8 - Crónica, Programa 2

Una primera prueba de cuento... envenenada Los aspirantes de MasterChef Celebrity 8 regresaron a plató tras la despedida de Genoveva Casanova, la primera expulsada. Uno de ellos seguiría su mismo camino. Tan solo un programa ha hecho falta para que los concursantes se conozcan y saquen sus propias conclusiones: una de ellas, que Álvaro Escassi es uno de los grandes favoritos para ganar la edición. ¡Qué poco saben de MasterChef! Aquí todo puede pasar y hasta el mismísimo Escassi puede tener un mal día. La primera prueba fue en parejas, el reparto corrió a cargo de los aspirantes. Cada pareja, una caja misteriosa que escondía un cuento clásico: "Alicia en el país de las maravillas", "Caperucita Roja", etc. Debajo de cada cuento, unos ingredientes con los que debían crear un plato con historia. Para acompañarles en este reto, recibieron en plató al chef Luis Veira y también al actor Carles Sans. Los aspirantes estaban satisfechos, al final era una prueba en pareja, eso le resta tensión al momento. Sin embargo, los jueces quisieron ponérselo difícil y, después de ponerles el caramelito en la boca, se lo quitaron: "Vais a cocinar individualmente, pero con los mismos ingredientes". Cada uno tenía que hacer dos raciones para que unos comensales muy especiales también pudieran catar sus elaboraciones.

Más concentración, ¿mejores platos? Al empezar el cocinaro los aspirantes estaban aparentemente tranquilos. Blanca Romero, totalmente recuperada del bajón del primer programa, tenía ganas de preparar un buen plato. Le tocaron unos ingredientes muy de su tierrina, un queso azul, una manzana... Estaba pletórica y muy segura de sí misma. ¡Así da gusto! Eduardo Casanova, en cambio, seguía en la misma línea, tan nervioso como divertido. Todos parecían concentrados, mucho más centrados que la semana pasada, que fue un auténtico caos. A Sandra Gago le salieron los bombones, aunque ni siquiera ella misma se lo lo podía creer. Jorge Sanz le metía caña al horno y rezaba para que se cocinara a tiempo la masa de su plato. Hay a quien le cuesta más emplatar que a otros, algo fundamental en MasterChef. Es el caso de Blanca Romero, que estaba muy contenta hasta los últimos minutos. Hay quien optó por arriesgar y acabó arrepintiéndose, como Tania Llasera. También hay quien no se conformó con el resultado, incluso antes de escuchar las críticas de los jueces. Daniel Illescas se quejaba de que el arroz, el ingrediente principal de su plato, le había quedado duro.

Sandra Gago triunfa con un postre Los aspirantes de MasterChef Junior 9 fueron los comensales sorpresa de la noche: Guillem, Alexia, Carla y Olivia. ¡Cuánto han crecido! Vinieron dispuestos a decir la verdad. No tuvieron piedad con los celebrities. El primero en presentar su plato, Jorge Cadaval, que se le quedó el pescado demasiado pasado. Eduardo Casanova, el siguiente, triunfó entre los pequeños aspirantes y los jueces. "Qué mano tienes, cabrito", le soltó Pepe Rodríguez. Miguel Diosdado le dedicó el plato a su abuela, que falleció el mismo día que el actor recibió la noticia de su participación en el concurso. Jesulín, muy a su pesar, recibió una mala valoración que no esperaba. Sandra Gago triunfó con su postre, un coulant de chocolate que le dedica a su hijo. También Álvaro Escassi, el gran favorito, aunque le cueste reconocerlo. Tania Llasera volvió a tropezar al arriesgar y parecía que no remontaba, igual que Daniel Illescas, su arroz no se podía comer. Blanca Romero, a pesar de haberse mostrado tan segura y concentrada, no acertó con su plato. El resto, Palito, Toñi Moreno, César Cadaval ni Jorge Sanz destacaron. A la hora de las valoraciones, los dos peores resultaron ser Blanca Suárez y Tania Llasera, siendo la actriz la peor de todos. Sandra y Álvaro, los mejores.

¿Las dos peores capitanas? La prueba de exteriores tuvo lugar en Alcalá de la Real, en Jaén, la cura del aceite de oliva. Los jueces decidieron que, para este reto, las capitanas fueran Blanca Romero y Tania Llasera, justo las dos peores clasificadas de la prueba anterior. ¡Ninguna se lo esperaba! A la hora de formar equipos, el último elegido fue César Cadaval, "el retal de los retales", como bromeó Samantha. Para acompañarles en esta prueba se presentó el finalista de MasterChef 10, David Pascual, que acaba de abrir un restaurante y además fue el creador de los platos que después tuvieron que replicar. Uno de los equipos tuvo que preparar un menú de tradición musulmán y, el otro, uno de tradición cristiana. El objetivo, cocinar para 100 comensales poniendo el valor nuestro oro líquido. ¡Una auténtica gastro-cruzada!

La aversión de Eduardo Casanova por el color rojo Después de la sequía que hemos vivido este verano, los jueces quisieron concienciar a los aspirantes, que tuvieron que ahorrar todo el agua posible. Además, había otra sorpresa: las capitanas no iban a estar en cocinas, sino dando órdenes desde lo alto de una torre. El reto se volvió aún más complicado con dos manos menos y un líder en la distancia. Sandra Gago eligió el menú del equipo azul para evitar que a Eduardo Casanova le diera algo. El aspirante lo explicó el programa pasado, tiene un trauma con ese color y lo pasa realmente mal., aunque por el momento no ha querido dar más detalles sobre el tema, ¿qué fue lo que le provocó esa aversión? "¡Todo en esta cocina es rojo!", exclamaba desesperado. Tania Llasera, su capitana, consiguió tranquilizarle. Jorge Sanz estaba a tope, incluso llegó a tiempo a la prueba. Parecía que el equipo azul iba más aventajado, el rojo estaba cometiendo muchos fallos que les obligaron a repetir o rectificar algunas elaboraciones. Toñi Moreno, por ejemplo, puso las bolas de la pimienta enteras en la berenjena en vez de triturarlas. Además, calcularon mal las cantidades, porque la berenjena se les quedó demasiado corta y siete comensales no pudieron llegar a catarla. Las capitanas pudieron bajar para ayudar a sus compañeros a emplatar.

Tania Llasera, la mejor "capitanía" Por fin, Tania Llasera tuvo la oportunidad de escuchar una buena valoración. No lo tenía nada fácil dadas las circunstancias de la prueba, pero lo consiguió. No solo ella, la capitana, también su equipo, el azul. Todos sus integrantes recibieron una palmadita en la espalda de parte de los jueces. No tuvo la misma suerte el equipo rojo, aunque Blanca Romero se mostró conforme con su capitanía. Daniel Illescas, el mejor de su equipo, no paró de trabajar, algo que los jueces valoraron. Tania Llasera, como la mejor de la prueba, tuvo el honor de donar los 4 000 euros a una ONG. La aspirante rompió a llorar al recordar a su amigo, que falleció de ELA. Para IDIBELL va el premio esta semana.

El Monaguillo y Luca llegan a MasterChef Blanca Romero, Toñi Moreno, Daniel Illescas, César o Jorge Cadaval, Laura Londoño o Palito Dominguín, uno de ellos abandonaría en el segundo programa MasterChef Celebrity. Para acompañarles y arroparles en la prueba de expulsión, entró el plató el humorista El Monaguillo. No fue el único que estuvo con los delantales negros, que tuvieron que cocinar en pareja en esta prueba determinante. Como eran impares, contaron también con la ayuda de Luca, de MasterChef 11. Fue César Cadaval quien participó junto a él. El objetivo de este reto era mejorar las capacidades comunicativas de los concursantes. Para descubrir qué ingredientes iban a tener para cocinar, jugaron a Palabras prohibidas. Cada pareja tenía que intentar adivinar el máximo número de ingredientes, cuatro como mucho, pero no podían decir algunas palabras claves. Un juego de lo más divertido que no te puedes perder. Recuerda que puedes ver el segundo programa de MasterChef Celebrity 8 completo en RTVE Play.

Álvaro Escassi, en peligro por chivato Para Blanca Romero, los espaguetis; para Toñi Moreno los garbanzos; para Palito el ajo; para Jorge Cadaval, la caballa; para su hermano César, el conejo; para Laura Londoño los langostinos; y, para Daniel Illescas, los mejillones. Todos parecían tener claro la receta que iban a preparar y el plato que iban a presentar. Desde la galería les observaban sus compañeros, muy atentos a sus elaboraciones. Hay quien no pudo evitar dar algún que otro consejo, pese a las advertencias de los jueces. Álvaro Escassi, hizo oídos sordos y ayudó a dos de sus compañeros, Jorge Cadaval y Daniel Illescas. Jordi Cruz se dio cuenta y subió para darle un delantal negro: "No soy chivato, pero me gusta ayudar. Cuando veo que les falta algo o que pueden fallar en algo... Se me va".