A Eduardo Casanova no se le escapa ninguna referencia. Cuida todo al detalle y el simbolismo que le rodea es inequívoco. Y en este segundo programa, su vestuario ha sido fundamental para conocerle un poco mejor. En la primera prueba de la noche se destapó como el fan nº1 de Sonia y Selena, la mítica pareja musical de los años 2000. “Hoy he traído una camiseta de Sonia y Selena. Son referencia de los años 90 y los 2000, una época conflictiva, con mucha rasta también, como Beth”.

Pero la cosa no se quedó ahí. Eduardo terminó cantando palabra por palabra uno de los hit de la pareja: “Por eso dame un poquito de tequila y que suba la temperatura que no quiero mover mi cuerpo. Dame un poquito de locura y que suba la temperatura, que no quiero parar”. Sus compañeros no daban crédito. “Qué barbaridad, Edu”, confesó Miguel Diosdado.