"De pequeña me llamaban la bella durmiente porque era muy dormilona. Además, un día decidí saltar desde un sitio muy alto porque estaba convencida de que volaba". Así comenzó Blanca Romero a presentar frente a los jueces el primer plato de la noche a través de una historia muy personal. Ese salto que dio la aspirante terminó en un terrible accidente que le provocó de pequeña una situación muy delicada de superar.

"Estuve en coma 9 días y cuando desperté en la cama de al lado había un niño carbonizado. Por eso está así una parte del plato". Los jueces no se podían creer lo que estaban escuchando, el plato con exceso de queso de Blanca se había convertido en una historia que la aspirante contaba con humor. "Ves esa salsa de ahí, pues eso es el vómito que yo expulsé tras el golpe". Las caras de los pequeños aspirantes lo decían todo y ella no paraba de decir que contando algo así estaba segura de que no olvidarían su plato.