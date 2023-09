Estar en la galería no es tan fácil como nos imaginamos. MasterChef une mucho y a nuestros celebrities solo les han hecho falta dos programas para darse cuenta. Vestir un delantal blanco no te da la tranquilidad que esperas hasta que ves a tu amigo al lado, preparado para darlo todo una semana más. Sabes que no debes, pero quieres ayudar, sobre todo cuando ves que alguien comete un error garrafal. Un aviso a tiempo para evitar un fallo tonto que podría dejar a un aspirante fuera del concurso, un consejo susurrado con la esperanza de que los jueces no se den cuenta... La realidad es que ni a Jordi, ni a Pepe ni a Samantha se les pasa una. Avisan la primera vez, la segunda actúan.

Un delantal negro para Álvaro Escassi Álvaro Escassi, uno de los grandes favoritos, estaba viendo la última prueba del segundo programa desde la galería. En peligro estaban dos de sus grandes amigos dentro del concurso: Jorge Cadaval y Daniel Illescas. Que si ten cuidado con el fuego, ahora haz esto, haz lo otro... Jordi Cruz se percató de la ayuda que el jinete estaba proporcionando a los delantales negros, algo que no podía permitir. Es injusto, ya que el resto no está en igualdad de condicones. "Próxima indicación, bajais a cocinar", sentenció el chef. Álvaro Escassi no oculta su alma de picaflor en 'MasterChef Celebrity' con este comentario a su compañera RTVE.es Al principio, parecía que Álvaro Escassi había aprendido la lección. Nada más lejos de la realidad. El jinete continuó ayudando a sus compañeros. Jorge Cadaval estaba terminando su plato, concretamente, su salsa verde como acompañamiento a la caballa que le había tocado cocinar en este reto. Escassi vio desde la galería que la sartén en la que estaba cocinando los ingredientes tenía demasiado aceite y no dudó en advertirle. Lo hizo disimuladamente, pero Jordi Cruz estaba muy atento. Tambiénn le dio indicaciones para echar el vino, la cantidad justa y a qué intensidad poner el fuego para que estuviera en su punto. Sin más dilación, Jordi Cruz subió las escaleras con un delantal negro en la mano. Ese delantal tenía nombre, el de Escassi, que no le quedó otro remedio que aceptar las consecuencias de sus actos. "No soy chivato, pero me gusta ayudar. Cuando veo que les falta algo o que pueden fallar en algo... Se me va", se justificaba el jinete resignado. Al final, Jorge Cadaval acabó siendo uno de los mejores de la prueba, mientras que Daniel Illescas consiguió el aprobado. ¿Gracias a Escassi? Nunca lo sabremos.