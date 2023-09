Álvaro Escassi llegó a MasterChef Celebrity 8 asegurando que había sentado la cabeza. Su compañera Tania Llasera le tiró de la lengua en la prueba de exteriores del primer programa. Lo cierto es que el jinete lleva saliendo más de dos años con la modelo y presentadora María José Suárez. Una relación en la que dice que es muy feliz. Al nuevo concursante de MasterChef le precede su fama de mujeriego: Vicky Martín Berrocal, Lara Dibildos, Mercedes Barrachina Martínez, Jessica Bueno, Patricia Martínez, Sonia Ferrer... "Tienes una fama de golfo tú, que no te la mereces yo creo... ¿o sí?", le pregunta Tania, ni corta ni perezosa, ante las cámaras del programa. "Un poquito me la he buscado, tampoco te voy a decir que no. Como soy simpático... Me gusta agradar, me gusta que la gente se lo pase bien", justifica Álvaro Escassi.

Cuando María José Suárez y Álvaro Escassi empezaron su relación se conocían a la perfección, antes que novios fueron grandes amigos. La modelo le tiene calado: "Álvaro habla tonteando". La clave de su felicidad, lo mucho que se entienden entre ellos. El jinete tiene además una relación muy estrecha con el hijo de su novia, a quien también le encanta cocinar.