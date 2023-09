¡Queda inaugurada la octava edición de MasterChef Celebrity! Llevábamos meses esperando este momento y, por fin, ha llegado a nuestras pantallas el talent culinario más exigente de la televisión. Este ha sido un primer programa trepidante, lleno de humor, nervios y mucha cocina. Los concursantes saben a lo que han venido y eso se nota. Nos hemos llevado alguna que otra sorpresa, sobre todo, con Los Morancos, que han demostrado que tienen mano con la cocina. Álvaro Escassi se ha postulado como uno de los grandes favoritos, mientras que Tania Llasera, que aseguraba tener mucha experiencia entre fogones, ha empezado con mal pie.

Los celebrities se han enfrentado a su primer cocinado, su primera prueba de exteriores por equipos y su primera prueba de expulsión, la de la aspirante mexicana Genoveva Casanova. Te contamos detalle a detalle todo lo que ha ocurrido en las cocinas de MasterChef. Recuerda que puedes volver a ver el programa al completo en RTVE Play, gratis, donde y cuando quieras.

Crónica del Programa 1

Presentación de los celebrities ¿Son conscientes los concursantes de MasterChef Celebrity de dónde se meten cuando aceptan el reto de enfrentarse al reto culinario más exigente de la televisión? Es la pregunta que se plantearon los jueces del programa. Jordi Cruz, Samantha Vallejo y Pepe Rodríguez empezaron esta edición tomándose con mucho humor las críticas de anteriores concursantes. "Que les apagamos el horno a propósito", comentaban entre risas una de las tantas acusaciones que les han llegado a lo largo de la historia de MasterChef. Toñi Moreno desvela en 'MasterChef Celebrity' el tonteo que tuvo con Jesulín de Ubrique RTVE.es El primero en presentarse en el Gabinete de quejas de MasterChef fue Jesulín de Ubrique. El diestro pretendía ganarse a los jueces regalándoles su disco, Samantha no pudo evitar entonar el clásico "Toa, toa, toa". El casting de este año va a dar mucho de lo que hablar: al torero se suman Jorge Sanz, Eduardo Casanova, Laura Londoño, Jorge Sanz, Miguel Diosdado, Toñi Moreno, Tania Llasera, Palito Dominguín, Blanca Romero, Sandra Gago, Daniel Illescas, Álvaro Muñoz Escassi, Genoveva Casanova y Los Morancos, que prometen poner el toque de humor a un programa tan exigente como MasterChef.

¿Quién es la alumna aventajada de la edición? Demasiado emocionados, los nuevos concursantes entraron en plató para descubrir su puesto de cocina, los imponentes jueces, un supermercado lleno de productos desconocidos, máquinas que ni si quiera saben cómo utilizar... ¡Ya tendrán tiempo para aprender! Los Morancos llegaron pisando fuerte, muy motivados y con ganas de darlo todo. Ellos son la segunda pareja de hermanos que concursa en el programa, después de Los Chunguitos, aunque el dúo cómico dejó claro que su paso por el talent va a ser muy diferente. Hay quien, en cambio, empezó esta aventura con mucho miedo. Es el caso de Eduardo Casanova, que reconocía tener por delante un gran desafío: aprender a disfrutar para poder cocinar bien. Hay quien se considera alumno aventajado, como Tania Llasera. Sus compañeros alucinaron al descubrir que ha escrito un libro de cocina, un secreto que la presentadora e influencer quería esconder para evitar destacar el primer día. Palito Dominguín es la tercera de su familia que concursa en el programa, algo que podría ser considerado como una ventaja. La realidad es que la sobrina de Miguel Bosé está aterrada y espera poder controlar esos nervios durante las pruebas.

"Asúmelo: no sabes cocinar" Los jueces quisieron darles una lección a los concursantes, por eso la primera prueba de la noche se llamaba: "asúmelo, no sabes cocinar". El objetivo era plantearles un reto tan difícil para que se dieran cuenta del nivel de exigencia que les esperaba. Para ello, el programa recibió la visita de dos ganadores de MasterChef Celebrity, Miguel Ángel Muñoz y Raquel Meroño. Ellos ya saben lo que significa pasar por estas cocinas. Los concursantes tuvieron que replicar uno de sus platos para superar esta primera prueba: mini dim-sums de carrillera de ternera estofada o falso risotto de coliflor con queso idiazábal y almejas con buey de mar picante. Dos platos que requieren mucha técnica y muchos conocimientos. Tania Llasera, elegida por sus compañeros, resultó ser la encargada de repartir los platos. La concursante intentó hacer un reparto justo, teniendo en cuenta que el plato de Miguel Ángel Muñoz, el mini dim-sum, era el más complicado.

El caos de la primera prueba Más perdidos que un pulpo en un garaje, así comienzaron los aspirantes el cocinado en esta primera prueba, algunos más que otros. Eduardo Casanova fue uno de los que más ayuda necesitó, no dejaba de preguntarle a sus compañeros todas sus dudas, que no eran pocas. En medio del caos, Miguel Ángel Muñoz se acercó a él para darle un consejo: "Lo más importante es que no te pongas nervioso, porque si no, con esa hiperactividad, te vas a cortar, te vas a dejar cosas sin hacer...". Hay quien, en silencio, avanzaba poco a poco. Álvaro Escassi, muy concentrado en sus tareas, tuvo tiempo hasta de echarle alguna mano a sus compañeros, sobre todo a Jorge Cadaval, vecino de cocina. El tiempo, al final, es el que siempre le juega una mala pasada a los concursantes, que todavía no entendían cómo funciona el reloj. Algunos, como Jorge Sanz, ya tiraron la toalla antes incluso de presentar su plato a los jueces. "Esto es un desastre, no hay quien se lo coma", reconoció el actor.

Jorge Sanz, el peor estreno de un participante en MasterChef Álvaro Escassi y Blanca Romero fueron los primeros en presentar su plato en las valoraciones. La actriz patinó y no consiguió el aprobado, sin embargo, el jinete, además de declararse fan del programa, conquistó los paladares de los implacables jueces. Jorge Sanz fue el siguiente, aunque en su plato solo había dos huevos crudos. ¿Qué fue lo que pasó? Parece que el actor prefirió presentar eso que alguna de sus elaboraciones. "Me muero de la vergüenza", lamentó. Palito Dominguín, al igual que Eduardo Casanova o Miguel Diosdado, tampoco pasaron la prueba. Tania Llasera, la que se suponía que iba a brillar en el concurso, además de llevarse la bronca de los jueces por sus pelos, se llevó una sorpresa poco grata en las valoraciones: "Se me ha caído un mito", confesó Pepe Rodríguez decepcionado. Los jueces le bajan los humos a Tania Llasera en 'MasterChef Celebrity': "Cocinas lo justo" RTVE.es Daniel Illescas y Sandra Gago suspendieron, mientras que Laura Londoño sorprendió a los jueces con su plato. Jesulín de Ubrique se pasó con la sal y a su amiga Toñi Moreno le llovieron las críticas, hasta el punto de que la presentadora no pudo evitar llorar. Genoveva Casanova, casi al mismo nivel que Jorge Sanz. Los Morancos, los últimos en presentar su plato, fueron la sorpresa de la noche, sobre todo, Jorge Cadaval.

Jorge Cadaval, el mejor de la primera prueba Jorge Sanz y Genoveva Casanova fueron los elegidos como los peores de la primera prueba. Entre Álvaro Escassi y Jorge Cadaval, los concursantes más destacados, estaba el ganador. El cómico fue el elegido para llevarse los 4 000 euros y donarlos a una ONG. Emocionado, aceptó el premio, pero quiso compartirlo con su compañero, Escassi, que le echó una mano durante el cocinado. Un gran gesto que el jinete agradeció. "Se ha portado fenomenal conmigo. Yo creo que las cosas hay que compartirlas en la vida", aseguró Jorge Cadaval, que le entregó su premio a la Asociación de Cáncer de Sevilla, ya que su hermano murió a causa de esa enfermedad. Álvaro Escassi decidió darle su parte del dinero a ELA Andalucía.

Prueba de exteriores en Formentera Las playas de Formentera fueron el escenario de la primera prueba de exteriores de MasterChef Celebrity 8, ¿el objetivo? Concienciar sobre el cuidado de nuestros océanos. Los aspirantes estaban preparados para formar equipos y enfrentarse de nuevo a un cocinado tan complicado o más que el anterior. Todos menos Jorge Cadaval, ¿dónde estaba el actor? Es el azar el que dividió a los aspirantes celebrities en esta ocasión. Jorge Cadaval, como el mejor de la prueba anterior, fue nombrado capitán del equipo rojo. Además, fue él quien eligió al capitán del equipo contrario: su hermano César Cadaval fue el capitán del equipo azul. Para triunfar tenían que replicar cada grupo un menú elaborado por el chef Nandu Jubany.

Dos capitanes... relegados El equipo azul fue el primero en ponerse manos a la obra. El primer plato que tuvieron que elaborar fue una ensalada de patata con pimiento rojo, tomate, huevo duro, cebolla, pan y pescado seco. Después, un arroz meloso con carpaccio de gamba. Los aspirantes del equipo rojo, mientras esperaban, intentaban distraer a uno de los integrantes del equipo azul, Jesulín de Ubrique, al ritmo de su canción más conocida. "Si me entretienen es porque me tienen miedo", aseguró el diestro. El equipo rojo tenía la langosta como ingrediente principal de su primer plato. En sus manos también estaba el postre: una ensaimada bañada en leche, azúcar, nata y vainilla, que tenían que cubrir con crema catalana y caramelizarla. A César Cadaval le cayeron as primeras críticas de Jordi Cruz, que le reprochaba que no estuviera ejerciendo de capitán en el equipo. En su lugar fue Toñi Moreno la concursante que parece que daba las órdenes. En el equipo rojo todo aparentaba estar controlado, en gran medida, gracias a Álvaro Escassi, que asumió el papel de capitán. Laura Londoño también estaba muy concentrada en el postre, parecía muy segura de sí misma y eso se vio reflejado en el resultado. Entre elaboración y elaboración, los aspirantes tuvieron tiempo de compartir confidencias. ¿Merece Escassi la fama de mujeriego que le precede? Es la pregunta que se planteaba Tania Llasera.

¿Dónde está Jorge Sanz? Todo el mundo se preguntaba dónde estaba Jorge Sanz, ¿había abandonado después de su fatídico estreno en MasterChef Celebrity? El actor entró a las cocinas para sorpresa de sus compañeros, que ya no contaban con él. Los jueces decidieron nombrarle comodín, pinche de ambos equipos. Totalmente entregado, Jorge empezó a ayudar a sus compañeros, primero en el equipo azul pelando huevos. ¿Cuál fue la razón de su ausencia? "Estoy con Antonio Resines haciendo una serie fantástica", desveló. ¡No paró ni un segundo! De un lado para otro, echando un cable a quien lo necesitaba, un esfuerzo que los jueces no pasaron por alto en las valoraciones. ¿Por qué Jorge Sanz llegó tarde a 'MasterChef'? Así ha sido su estreno en el concurso, ¡para olvidar! RTVE.es Pintaba bastante mal la situación para el equipo azul, que iba más retrasado que su contrincante y estaba más desorganizado, tanto que Jordi Cruz y el chef Nandu Jubany tuvieron que intervenir y entrar en cocinas para poner orden. Fue imposible ponerse serio con César Cadaval, aunque intentaron por todos los medios darle un tirón de orejas. Con ayuda de ambos chefs, el equipo azul logró sacar adelante sus platos.

El equipo rojo gana la prueba de exteriores "Si yo tuviese que definir en una palabra vuestro cocinado, sería caótico", así de tajante comenzó Jordi Cruz las valoraciones para el equipo azul, capitaneado por César Cadaval, que no estuvo a la altura de las circunstancias. Toñi Moreno, en su lugar, tuvo que ejercer de líder, algo de lo que se dieron cuenta los jueces. Blanca Romero fue la única que se llevó los halagos. La actriz asturiana se quitaba así el mal sabor de la primera prueba. A pesar del trabajo de los concursantes, no lograron el aprobado. El equipo rojo, aunque tuvo sus fallos, consiguió pasar la prueba. Lograron formar equipo y organizarse entre ellos. Gracias, en gran parte, a Álvaro Escassi, que ni siquiera tenía el puesto de capitán. "Has estado de maravilla, impecable", reconoció Pepe Rodríguez. ¿Y Jorge Sanz? El actor llegó tarde a la prueba e hizo de comodín entre ambos equipos, una tarea compliada que consiguió llevar a cabo y, no solo eso, también sorprender gratamente a los jueces: "No vas a eliminación". Por lo tanto, fueron los integrantes del equipo azul quienes vistieron el delantal negro y se enfrentaron a la primera prueba de expulsión.

¿Ya hay favoritos? César Cadaval, Jesulín de Ubrique, Eduardo Casanova, Toñi Moreno, Miguel Diosdado Blanca Romero o Genoveva Casanova, uno de ellos iba a tener que abandonar el programa, convirtiéndose en el primer expulsado de la octava edición de MasterChef Celebrity 8. Debajo de las cajas misteriosas, agua de mar, ¿qué significaba esto? Es lo que se preguntaban los delantales negros, que también recibieron la visita de la chef gallega Lucía Freitas, otra pista de lo que iban a tener que hacer: un plato con sabor a mar. Álvaro Escassi fue el encargado, como el mejor de la prueba por equipos, de repartir los ingredientes entre sus compañeros. Más que un privilegio, un marrón de los que nadie quiere. El jinete hizo la distribución como buenamente pudo, dejando los más fáciles para sus compañeros más afines, como Toñi Moreno, a quien le dio las huevas. ¡La cosa no acabó ahí! Los aspirantes se encontraron con un supermercado medio vacío, así que tuvieron que arreglárselas para cocinar sus platos. Álvaro Escassi no oculta su alma de picaflor en 'MasterChef Celebrity' con este comentario a su compañera RTVE.es

Blanca Romero tira la toalla: "Estoy hundida en la mierda" Blanca Romero no se mostró muy contenta con el ingrediente que Álvaro le dio, las lapas. La actriz, desesperada, no sabía qué hacer y estuvo a punto de tirar la toalla. No fue la única que no sabía por dónde tirar, Eduardo Casanova estaba todavía peor, aunque él no llegó a perder la esperanza y luchó hasta el final. El supermercado volvió a abrirse, esta vez con las estanterías llenas, y Eduardo corrió a por los ingredientes que le faltan. "Yo dudo mucho de mí mismo", reconoció, su punto débil. A falta de quince minutos, Blanca Romero terminó por rendirse: "Paso, no hago más nada". Sus compañeros intentaron animarla desde la galería, pero nada funcionó. No tenía mucho tiempo, pero tampoco tenía prisa, la actriz se quedó mirando al resto de delantales negros desde su puesto de cocinas. "Estoy hundida en la mierda", aseguró, incluso se planteaba no presentar nada. Afortunadamente, cambió de idea al final.

Las lágrimas de Toñi Moreno y Blanca Romero Hora de las valoraciones: César Cadaval fue el primero en presentar su plato y el primero en triunfar. Él no iba a ser el que abandonara el programa. Toñi Moreno no acertó con sus elaboraciones y se echó a llorar de la impotencia: "Soy el Bustamante de esta edición". A pesar de las críticas, los jueces valoraron sus ganas y su actitud. Eduardo Casanova presentó no uno, sino dos platos. Contra todo pronóstico, después de ver su desesperación a lo largo del cocinado, sus jueces se sorprendieron con su sabor. Blanca Romero creía que tenía un pie fuera del concurso, hasta que los jueces le hicieron probar su plato: "Está buenísimo", confesó incrédula. Su actitud fue muy mala y, ante la reprimenda de los jueces, no pudo evitar romper a llorar. Jesulín de Ubrique también triunfó con su plato, que tenía como ingrediente principal la morena. Por último, ni Miguel Diosdado ni Genoveva Casanova, que se pasó tres pueblos con el picante, consiguieron pasar la prueba.