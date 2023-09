Eduardo Casanova se ha convertido en uno de los principales protagonistas del primer programa de MasterChef Celebrity 8. La frescura, la pasión y el humor del aspirante ha hecho que la audiencia se enamore de él. Eduardo no tiene filtros algunos y todo lo que se le pasa por la cabeza lo cuenta. Eso sí, los jueces ya le han llamado la atención explicándole que tiene que controlar sus nervios. Hacemos un repaso por cinco momentos súper divertivos que recordaremos del estreno de MasterChef Celebrity 8

Su terror al color rojo

"Me da mucho miedo el color rojo, no es una broma. Seguramente me vaya del programa el día que me toque en una prueba por equipos el rojo". Eduardo llegó fuerte a las cocinas retando a los jueces y diciéndoles que el color rojo le daba auténtico terror. También avisó que su meta es hacer platos muy "rosas" pero con productos naturales.