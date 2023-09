Hay quien llegó con demasiada seguridad en sí mismo, como Tania Llasera. Otros, como Eduardo Casanova o Blanca Romero, dudaron de sus capacidades hasta la última prueba. La actriz llegó a MasterChef Celebrity confesando su punto débil, el hecho de ser demasiado perfeccionista le jugó una mala pasada, sobre todo en el último cocinado. La asturiana se bloqueó, dando por hecho que su plato era un desastre sin ni siquiera probarlo. Convencida de su fracaso y avergonzada, estuvo a punto de no presentar nada. Hubiera sido la primera expulsada de la edición. Animada por sus compañeros, decidió llevar su plato para que los jueces pudieran valorarlo. Jordi Cruz le pidió que probase una cucharada y se dio cuenta de que el resultado no era tan malo como pensaba.

Los jueces no elogiaron su actitud, pero sí el sabor de sus elaboraciones, que le sirvieron para subir a la galería y conversar su plaza en el programa una semana más. En pleno bloqueo, Blanca Romero habló de su vida personal, de cómo su mente muchas veces juega en su contra: "Cuando no me salen bien las cosas me castigo demasiado. [...] Cada uno nace con la cabeza que nace". La actriz, que no pudo evitar rompera a llorar, confesó que también es una persona con muchas manías.