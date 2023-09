La octava edición de MasterChef Celebrity ha empezado a lo grande, con una prueba de exteriores en pleno paraíso: Formentera. Rodeados de aguas cristalinas y playas de ensueño, los aspirantes han viajado hasta la isla con un propósito, que no es otro que demostrar a los jueces que merecen una plaza en el programa. Todos menos uno, Jorge Sanz. Todos se preguntaban dónde estaba el actor, que no se presentó al inicio de la prueba, cuando se dividieron en dos equipos. ¿Había abandonado después de uno de los peores estrenos de un participante en la historia de MasterChef?

El terrible estreno de Jorge Sanz en MasterChef Celebrity 8

Muchos nervios, emoción, miedos... Los aspirantes de la octava edición de MasterChef Celebrity estaban deseando empezar a preparar sus elaboraciones después de pisar por primera vez el plató y ocupar su puesto de cocina. Jorge Sanz confesó que llevaba meses preparándose junto a su mujer, cocinera de profesión. De poco le sirvió, porque el intérprete acabó protagonizando el peor estreno de la historia del concurso.

Los jueces quisieron demostrarle a los celebrities que no sabían cocinar, por eso les propusieron un reto imposible: elaborar dos platos de nivel, que implicaban conocer la materia prima y técnicas complicadas. Tania Llasera fue la encargada de hacer el reparto y a Jorge Sanz le tocó preparar unos mini dim-sums. Tal fue el desastre que decidió no presentar nada al final, solo un par de huevos crudos, con cáscara y todo. "Me muero de la vergüenza, no quiero", contestaba él cuando los jueces le preguntaban por qué había decidido llevarles eso en lugar de alguna de sus elaboraciones.

Resignado, convencido de que le iba a "caer la del pulpo", fue a buscar la carne que había preparado durante el cocinado. "Has hecho bueno a Juan El Chunguito", aseguró Pepe Rodríguez al ver el resultado. Junto a Genoveva Casanova, fue elegido como el peor de la primera prueba.