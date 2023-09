Un programa de MasterChef Celebrity 8 ha bastado para darnos cuenta de la naturalidad de Jesulín de Ubrique. El torero no se guarda nada y se muestra tal y como es, sin caretas ni falsas pretensiones. Pero lo que no esperábamos era descubrir tan pronto una de sus manías más desconocidas. ¿Qué le pasa a Jesulín cuando escucha la palabra “zorro”? Te lo contamos.

La cocina no es su fuerte, él mismo lo ha reconocido, aunque también ha asegurado que viene a por todas. Tras prometer que si llega a la final nos deleitará con un concierto y su famoso tema “Toda”, llegaba el momento de ponerse a cocinar. Tras la mejorable prueba del equipo azul, Jesulín recibió el delantal negro y fue en la prueba de expulsión cuando sorprendió a todos sus compañeros y a los jueces. Al torero le tocó trabajar con morena, un pescado desconocido para muchos. Después de que Jesús lo cortara en medallones, lo cocinara dejándolo jugoso y lo acompañara de un crujiente hecho con la piel, Jordi Cruz sólo pudo aplaudir la elaboración: “Tiene mucho mérito. Está muy bien. Está muy rico”. “Si escucho esa palabra me tengo que agarrar los h*****” Y a continuación llegó la anécdota que hizo que la valoración quedara en segundo plato. Mientras Jesulín avisaba de que el rival a batir era Escassi, Jordi dijo: “Sí, es un poco zorro”. En ese momento, el torero se acomodó el delantal y…

“Es que si dices esa palabra me tengo que tocar los h*****”

Los jueces y el resto de aspirantes no daban crédito y por eso Jesulín tuvo que explicarse: “El zorro es un animal que me trae mala suerte, por eso, cuando lo mientan, me tengo que agarrar las pelotas”. Las risas se adueñaron del plató y Samantha puso voz al desconcierto: “Ah. Muy bonito”. Pepe y Jordi no podían parar de reir. Cuando decimos que Jesulín es espontaneidad pura y dura y naturalidad, no mentimos. Y para muestra un botón. ¿Hasta dónde crees que llegará en esta octava edición de MasterChef Celebrity 8? No lo sabemos todavía, pero sí sabemos que delante del torero es mejor no mencionar la palabra “zorro”. Por lo que pueda pasar.