Primer cocinado y primer desastre en MasterChef Celebrity 8. En la prueba de estreno de cada edición, los celebrities muestran su nivel culinario ante los jueces. Normalmente, todos los platos son bastante mejorables, están empezando su aventura gastronómica, pero algo presentan. Este no fue el caso de Genoveva Casanova, que se presentó delante de Pepe, Samantha y Jordi con el plato completamente vacío. ¿Qué le pasó?

Con Miguel Ángel Muñoz y Raquel Meroño como primeros invitados de la edición, los aspirantes tuvieron que replicar un plato de ambos ganadores de MasterChef Celebrity: dimsum de carrillera de ternera estofada y huevo de codorniz escalfado, por un lado, y falso risotto de coliflor. No está nada mal para ser la primera prueba. A Genoveva le tocó el primero de ellos, el plato de Miguel Ángel. Y el resultado no pudo ser peor. De hecho, no hubo resultado.

“Todavía estoy en shock”

La valoración se intuía rápida y es que Genoveva Casanova no presentó nada más que un plato vacío. Sin nada. En ese punto, y entendiendo que en la primera valoración no pueden ser excesivamente duros, Pepe Rodríguez sacó su lado más divertido. “Dinos Genoveva, ¿de qué marca es tu vajilla?”. Tras unos instantes de risas, la empresaria se disculpó: “Estoy en shock todavía. Un desastre. Hice todo el esfuerzo que pude pero me faltó tiempo”. Pero lejos de tomárselo mal o enfadarse por no haber podido presentar nada, Genoveva recogió el guante de Pepe y también tiró de humor para ponerle nombre a su plato y recordó a Peter Pan y los niños perdidos.

Pero no fue el único desastre. Jorge Sanz solo presentó dos huevos de codorniz, y él mismo reconoció tener dudas de cómo defender su plato delante de los jueces: "Esto no se puede comer". ¿Serán capaces de remontar? Lo que está claro es que se entregarán al 100%. De eso no tenemos duda.