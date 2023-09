Cocinar y cotillear, todo es empezar. Ha sido pisar el plató de MasterChef Celebrity y empezar a salir a la luz algunos secretos de los concursantes, que ya se sienten cómodos ante las cámaras, como buenos celebrities. Toñi Moreno es una de las aspirantes de la octava edición. La periodista y presentadora tiene muy buena relación con otro de sus compañeros, Jesulín de Ubrique. Su relación empezó cuando eran tan solo unos niños. Ella empezaba a dar sus primeros pasos en televisión, mientras que él se hacía famosos en las plazas de toros y tonteaba con muchas chicas, Toñi Moreno entre ellas. ¿Cómo se conocieron? ¿Llegó a haber algo entre ellos?

Toñi Moreno recuerda muy bien cómo fueron los inicios de su relación, ahora de amistad, pero entonces pudo haber sido algo más. La periodista tenía entonces catorce años y, cada vez que el torero la llamaba por teléfono, se moría de la ilusión. "Nos intercambiamos los teléfonos y llamaba a casa de mi vecina porque yo no tenía teléfono", señala Toñi Moreno, mientras Jesulín no puede evitar reírse. El problema fue que el diestro no se acordaba del nombre de la presentadora, así que probaba suerte: Macarena, Isabelita... ¡No daba una!

"No se sabe mi nombre y está ligando conmigo", recuerda Toñi Moreno que pensaba por aquel entonces, a lo que Jesulín de Ubrique se justificaba diciendo que "no tenía tiempo". Al parecer el torero tenía una libreta con todos sus contactos de chicas de las que estaba interasado que, por lo que parece, le llevó a cometer algún que otro error garrafal. En cualquier caso, Toñi Moreno no se lo tomó mal, porque ahora son grandes amigos. De hecho, ambos han confesado que han estado hablando durante estos últimos meses sobre el programa, compartiendo nervios y dudas antes de entrar a concursar.