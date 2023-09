Eduardo Casanova ya se ha estrenado en los fogones de MasterChef Celebrity. El actor y director de películas como Pieles o La piedad ha deja de lado el cine para pisar por primera vez el plató del talent show culinario. Conocido por el personaje de Fidel en la serie Aída, el personaje que le popularizó en televisión, el intérprete da una vuelta de tuerca a su vida para colgarse el delantal en uno las exigentes cocinas del programa. Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez son jueces de lo más estrictos y Casanova es muy consciente de que debe dar lo mejor de sí mismo.

Con nervios y emoción, el nuevo aspirante de la octava edición de MasterChef Celebrity estaba deseando empezar a preparar sus elaboraciones, pero no podía evitar mostrarse de lo más nervioso desde la primera prueba de exteriores, que ha tenido lugar en Formentera. Ni si quiera, en pleno paraíso, rodeado de aguas cristalinas y playas de ensueño, han sido capaces de calmar sus inseguridades. Tampoco le ha valido no estar en el equipo rojo (color que dice detestar), porque al final ha ido directo a la prueba eliminatoria.

La confesión de Eduardo Casanova en MasterChef Celebrity 8

Dispuesto a no perder el delantal, Casanova ha lanzado un doblete y ha presentado dos platos, en vez de uno. Inspirado por el cine, ha creado su plato Big Fish, como el nombre de la película de Tim Burton, que consistía en un tartar de atún con el que ha conquistado el paladar de los jueces. Esta vez, el actor ha podido salir airoso de la prueba, pero Pepe ya la ha advertido que sus nervios podrían jugarle una mala pasada en el futuro. Los jueces no quieren verle con miedo, ni asustado, a lo que Casanova ha contestado: “Es verdad, el victimismo da asco”. Añadiendo que no está dispuesto a que nadie le vea llorar en televisión. Algo que, según cuenta, sería totalmente inédito.

"Tengo 32 años y llevo trabajando desde los 12, no se me ha caído una lágrima nunca", ha confesado. El director de películas ha apostado con Pepe que seguro que no llora en todo el programa: "Si lloro, os venís los tres vestidos de rosa y yo de rojo vestido de pies a cabeza". Desde el balcón, sus compañeros le han respondido que no pasa nada por llorar. Pero muchos de ellos no conocen la realidad y el pasado del actor.