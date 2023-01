Eduardo Casanova: "Me obsesioné con la película"

Tras Pieles, su opera prima, Eduardo Casanova trae su segundo largometraje, La piedad. “Ha sido lo único que me ha interesado en la vida durante mucho tiempo. Hasta este viernes, que ya se cierra un ciclo y la película cumple su función. Me obsesioné con la película, con la necesidad de hacerla y de contar esta esta historia”, explica el director en A media mañana.

El largometraje, que se estrena el próximo 13 de enero, ha obtenido diversos galardones en los festivales en los que participa: mejor película en Fantastic Fest, premio especial del jurado el festival Internacional de Karlovy Vary y premio del público en el Fantasía Festival de Montreal. Además, cuenta con tres nominaciones en los Premios Goya 2023. “Aunque esté muy contento con todo el recorrido, todos los premios y las nominaciones a los Goya. Para mí, de verdad, el premio y el objetivo no era ni que se viralizase, ni que reciba premios y reconocimientos. Es poder hacer la película”, subraya en Radio Nacional.

El paralelismo con Corea del Norte

Por una parte, la película cuenta la trama de Lili y Mateo. Una madre e hijo, que mantienen una relación de dependencia, y viven acomodados en su realidad hasta que a uno de ellos es diagnosticado con una enfermedad mortal. A partir de este suceso, comienza a desarrollar su parte más “oscura y tóxica” motivada por el miedo a perder al otro. “En todos mis trabajos he hablado de relaciones madres o hijos, porque me parece que el amor que sentimos hacia nuestra familia es complejo y diferente. Tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas”, expresa Casanova.

En el otro lado de la historia, se encuentra un matrimonio norcoreano que consigue huir del país. Pero, nada sale como pensaban. ¿Cómo ha surgido este paralelismo? “Nace porque me encontré un artículo donde hablaban del porcentaje de gente que huía o escapaba de Corea del Norte, pero que cuando llegaban sentían la necesidad imperiosa de volver. Sabiendo que eso iba a ser, seguramente, su condena de muerte. Y muchos no volvían, pero entraban en una depresión profunda o se suicidaban porque no eran capaces de vivir sin estar sometidos de alguna manera. Y eso me parece brutal”.