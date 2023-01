Tres en la carretera

59:04

La piedad, segunda película de Eduardo Casanova se estrena el próximo viernes. Nos la presentan su director y dos de sus protagonistas: Manuel LLunel y Ana Polvorosa. Con Elisa McCausland nos acercamos a She said (traducida como Al descubierto), película de María Schrader, basada en el libro homónimo de las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, sobre su investigación en torno a Harvey Weinstein que dio origen al movimiento #Me Too.