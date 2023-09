Eduardo Casanova ya se ha estrenado en los fogones de MasterChef Celebrity con muchas confesiones. El actor y director de películas como Pieles o La piedad y también conocido por el personaje de Fidel en la serie Aída, no pudo evitar mostrarse de lo más nervioso desde las primeras pruebas en las cocinas del programa. Desde el principio dejó claro que, muchas veces, no es capaz de calmar sus inseguridades, sus exigencias y sus miedos. Una de las cosas que más sorprendió en su presentación durante el primer programa fue cuando aseguró que tenía una relación un tanto complicada con el color rojo. Tanto es así que aseguro tener fobia al rojo. ¿Pero esto es posible?¿se puede tener miedo irracional a un color?

La ciencia, hasta el pone nombre: Eritrofobia. Con este nombre se denomina a una de las fobias más raras. Su origen etimológico da la pista de lo que significa. Sus componentes léxicos son erythros (rojo) y phobos (miedo). En conjunto significa miedo irracional al color rojo. En muchos casos, la eritrofobia es el temor a sonrojarse o ruborizarse, pero a veces esto puede llevarse un grado más allá, como Casanova y detestar el color en su conjunto.

Aunque puede presentarse como síntoma único, suele ser parte de trastornos de ansiedad. En estos casos, la persona que se pone roja se siente avergonzada y entra en un círculo vicioso ya que al sentirse avergonzada, aumenta la ansiedad, y así sucesivamente. A lo largo de la vida hay numerosas situaciones en las que uno puede ruborizarse y, en general, no le damos mayor importancia a ese hecho. Quienes vieron el primer programa de MasterChef Celebrity 8 también recordarán que el aspirante hizó otra confesión bastante potente: " Tengo 32 años y llevo trabajando desde los 12, no se me ha caído una lágrima nunca ". Un hecho que muchos no se creyeron y por el que el cineasta llegó a apostarse con Pepe que si lloraba el se vestiría de rojo vestido de pies a cabeza. Todo un desafío para alguien que sufre de eritrofobia.

¿Por qué Eduardo Casanova nunca llora?

“No voy a llora porque me da pánico mostrarme vulnerable. Me han enseñado a que si te muestras tal y cómo eres te pueden hacer daño y a todos nos da miedo que nos hagan daño". El actor fue víctima de una terrible agresión homófoba cuando apenas tenía 14 años. Una violencia que también ha recibido de forma reiterada en sus redes. Hace un año, Casanova denunciaba en su cuenta de Instagram el ataque homófobo sufrido por parte de una usuaria. Hechos que, sin duda, le han obligado a construirse una coraza y a tener miedo de mostrarse tal y como es. Abierta y diversa, la cocina de MasterChef Celebrity y todos sus compañeros le brindan ahora la oportunidad de ser quien es. “Desde chiquitín he ido a los sitios y siempre tenía miedo de ser el freak y no encajar. Aquí eso no me pasa”, concluye.