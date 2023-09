Tania Llasera ha aprendido a quererse a sí misma y luchar por lo que se merece. La aspirante es una mujer segura y con las ideas claras que ahora está dispuesta a ayudar a muchas otras que no consiguen ver el camino. Así fue cómo comenzó la noche, hablando de su relación con "el lobo feroz" que le hacía sentir una persona que valía para nada, que potenciaba sus inseguridades y al que terminó venciendo. "Esta persona me decía que no servía para nada, que no era inteligente, que era tonta, que todo lo hacía mal... Te van minando la autoestima y tú te lo vas creyendo al final. Tu crees que tienes una relación pasional y en realidad es una relación tóxica". Los pequeños comensales escuchaban a Tania con tristeza y Olivia no dudó en echarle una mano y decirle que es una persona fantástica: "Si lo has pasado mal ya no te tienes que preocupar porque eres una persona maravillosa".

Un premio de gran valor personal Aunque Tania cerró el primer reto de la noche presentando uno de los peores platos. Los jueces quisieron darle una segunda oportuinidad colocándola como capitana de uno de los equipos de la prueba de exteriores. Tania Llasera terminó siendo una capitana ejemplar que respetó a sus compañeros y se entregó al 100%. Gracias a esto, los jueces decidieron que Tania era la mejor de la prueba y que se llevara por lo tanto los 4000€ semanales para donar a una ONG. "No me lo puedo creer, gracias de verdad. Quiero donar este premio a la Fundación IDIBELL para que luchen contra el Ela porque yo he vivido esta enfermedad en primera persona y es una faena". Tania le explicó a los jueces que recientemente uno de sus mejores amigos había fallecido de Ela y que para ella había sido muy duro vivirlo. "Tenía un amigo al que le hacía mucha ilusión que entrara en MasterChef y hasta preparó conmigo un libro de recetas". La aspirante emocionada agradeció una vez más a los jueces la confianza puesta en ella y se sintió muy arropada por sus compañeros.