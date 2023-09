“Tengo que decir que Álvaro tiene un pulpo que no está cocido”. Así destapó el secreto de Escassi su compañero de edición Jorge Cadaval. En la presentación de la primera prueba, el de Los Morancos soltó la bomba y la curiosidad se apoderó de los jueces. Pero Tania, como buena periodista, continuó aportando información: “Lo tiene cerca de lo que viene siendo…”.

En ese momento, Pepe, Samantha y Jordi entendieron que se trataba de un tatuaje. Fue justo en ese momento cuando la chef de Casa Taberna no dudó en pedirle a Escassi que lo enseñara. “Espérate, por lo menos, al programa 9 o 10. No lo puedo dar todo. Sólo tengo un pulpo”, contestó el jinete. Álvaro escondió el tatuaje, pero no por mucho tiempo. Porque, a pesar, de negarse a mostrarlo en público en ese momento, Escassí sí que lo enseñó durante el cocinado.

Carles Sans, integrante de Tricicle e invitado de la noche, visitó junto a Jordi Cruz a Álvaro mientras cocinaba un risotto con setas. Y fue aquí cuando el jinete mostró el famoso pulpo. El grito de Jordi puso en alerta al resto de aspirantes y Tania se dio cuenta: “Les ha enseñado el pulpo”. Ya no hay secretos. El pulpo de Escassi fue desvelado a toda España.