En una prueba dedicada a los cuentos, la valoración del plato de Sandra Gago fue de ensueño. Tanto ella como Toñi Moreno tuvieron que cocinar un plato que girara alrededor de la historia de Hansel y Gretel. Y como de niños iba la cosa, titularon sus platos con el nombre de sus hijos: “Lola y Darío”. Lo que Sandra no esperaba es que su plato rozara la perfección y que terminara siendo la mejor elaboración de este reto de MasterChef Celebrity 8.

La modelo explicó cómo ideó su plato y todo el trabajo que había detrás: “El coulant es la casa y los bombones son Hansel y Gretel. Me ha costado muchísimo y cuando he visto que me salían los bombones del molde, no me lo podía creer. No sé como estará pero me lo he currado muchísimo”. Y tanto esfuerzo tuvo su recompensa. El veredicto de Jordi Cruz fue imposible de mejorar, de esas palabras que Sandra se guardará para siempre: “Hacer un buen coulant y unos buenos bombones no es fácil y tú has hecho las dos cosas perfectamente”. Los exaspirantes de MasterChef Junior que hicieron de comensales también cayeron rendidos al dulce de Sandra Gago. “Nunca había probado en MasterChef unos bombones tan ricos”, sentenció Olivia.