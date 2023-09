MasterChef Celebrity | El accidente que casi acaba con la vida de Jesulín de Ubrique

"La vida de los artistas y de los toreros es pasarse las horas en la carretera", afirma Jorge Sanz en medio del primer cocinado de exteriores de la octava edición. Todo ello mientras pela huevos y comenta con su compañero Jesulín de Ubrique cómo es el día a día de sus profesiones. El torero responde que ha pasado mucho tiempo en la carretera "es duro, la verdad".

Jesulín de Ubrique cocinando en MasterChef Celebrity 8

Sin embargo, estar lejos de la familia lo ha llevado "bien" porque claro, "no hay más remedio". Un optimismo que nace fruto de ese amor por su profesión "era gustoso salir, porque era mi pasión, mi trabajo y con lo que me he ganado la vida". Eso sí, no todo es color de rosa, tantas horas sobre ruedas le llegaron a jugar una mala pasada con la que casi pierde la vida.