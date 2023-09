Blanca Romero va recuperando la confianza en sí misma. Antes de pasar por MasterChef Celebrity, la actriz no pasada por su mejor momento. "Llevo vida de monte. Me pongo el chándal, no tengo espejo en el baño. Hace diez años que no me maquillaba, dedicándome al niño", confesaba este jueves. Pero ahora, algo está cambiando. La aspirante ha dicho abiertamente que pasar por las cocinas del talent show "le ha devuelto a la vida" y que está recuperando cosas que pensaba que estaban perdidas. Entre ellas, su autoestima. "Si estoy una semana más, vengo hasta con tacones. Me llevaba haciendo la muerta muchos años y volví a la vida gracias a MasterChef".

"Me gusta mirarme al espejo y verme guapa otra vez y decir 'no estás tan acabada'". Emocionada, sin poder evitar las lágrimas, Romero ha contado que llevaba demasiado tempo aislada de todo y todos. Ha llegado a compararse con una "monja de clausura", en referencia a su vida amorosa. La intérprete estuvo casada un año y medio con Cayetano Rivera. La noticia de su boda en el año 2001 salió en todas las revistas. El nacimiento de su hijo hace 10 años también y en él se ha volcado. Tras el divorcio "se quedó sin ganas" y parece que el amor no ha sido su prioridad... ¡hasta ahora!