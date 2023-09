La primera prueba del tercer programa fue una de las más divertidas que recordamos de MasterChef Celebrity. Los concursantes tuvieron que apañárselas para preparar una pizza y una ensalada al estilo italiano. Aparentemente, un reto fácil, la única elaboración complicada, la masa. Entre estos fogones, nunca se sabe lo que puede pasar y los jueces añadieron un plus de dificultad que nadie esperaba. Resulta que, para preparar la masa, los celebrities no podían utilizar rodillo ni ninguna otra herramienta que no fueran sus manos. El objetivo es que se atrevieran a bolearla, lanzarla por los aires y que se hiciera más grande cada vez hasta alcanzar el mínimo exigido: 60 centímetros. Lo que los chefs llaman una pizza acrobática.

Cada uno se las arreglaba como podía, a algunos se le daba mejor, como a Álvaro Escassi, que se veía muy ágil. Otros, como Jesulín de Ubrique, que acabó golpeando la masa para estirarla y sudó la gota gorda, ¡literalmente! Cometieron tantos errores, como el de añadir demasiada harina, que los jueces ya se imaginaban cuál iba a ser el resultado final: un desastre.