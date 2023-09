El tercer programa de MasterChef Celebrity 8 ha tenido de todo: pizzas volando por los aires, trampas, música, una vitrocerámica rota, visita exprés a la pastelería para poder servir algo de postre en la prueba de exteriores… y más de una lágrima. Esta montaña rusa de emociones ha acabado, cómo no, en despedida: Sandra Gago se ha convertido en la última expulsada del concurso, un puesto que ha estado a punto de llevarse Daniel Illescas. El influencer también ha estado en el centro de la polémica por el enfado de un Jesulín al que sus compañeros no han dudado en llamar cascarrabias. Te contamos todo lo que ha ocurrido en el tercer programa.

MasterChef Celebrity 8 - Crónica, Programa 3

El reto, hacer pizza sin rodillos El programa ha comenzado con un pequeño recordatorio de su último expulsado. Jorge Cadaval ha recordado nada más empezar el programa a su hermano César, la otra mitad de Los Morancos. Le va a echar de menos, pero tampoco parecía muy afectado por su expulsión: "Uno menos". Blanca Romero, que acabó en la cuerda floja en la última prueba de eliminación, ha asegurado que tiene que dar una mejor imagen a partir de ahora si de verdad quiere montar un restaurante. Resulta que la actriz ya se había planteado abrir su propio negocio y tiene hasta nombre elegido, La Salada. La pizza ha sido la gran protagonista de la primera prueba. Pasqualino Barbasso, campeón del mundo de pizza acrobática, ha comenzado haciéndoles una demostración de la técnica, dejando a todos impresionados. A los aspirantes no les ha bastado con verlo, también han tenido que hacerlo. Así se lo ha contado Andrea Tumbarello, quien, aparte de chef del restaurante Don Giovanni, es también un gran amigo de Escassi. Los aspirantes han tenido que crear de cero una pizza, estirando la masa a mano y al aire hasta que alcanzase las medidas marcadas por la circunferencia de las encimeras. No podían saltase las normas: si utilizasen por ejemplo el rodillo, irían directos a la prueba de expulsión. Por si fuera poco, también han tenido que preparar una ensalada con sabor italiano.

Jorge Sanz, descalificado La primera en conseguir llegar al tamaño perfecto de la masa ha sido Laura Londoño y poco a poco también lo han logrado Blanca, Álvaro, Palito y Miguel, los únicos que han seguido en competición por la victoria. Eso sí, el resto ha tenido que seguir preparando la pizza. También Jorge Sanz, aunque él ya se ha ganado el delantal negro: le han pillado usando el rodillo para estirar la masa de su pizza y le han mandado directo a la prueba de expulsión por tramposo. No han faltado los nervios en las cocinas: a Toñi Moreno se le ha caído la pizza en el horno en el último momento y se ha puesto a llorar. "Ya me lo dijo Terelu: '¡No vayas, no vayas!'", ha recordado la presentadora. No ha sido la única descontenta con su plato: Tania Llasera también ha llorado un poco durante el cocinado.

Laura Londoño brilla en una prueba horrorosa La cata ha sido desastre tras desastre, de la pizza de Eduardo Casanova que tenía pollo pero olía a pescado a la de Sandra Gago, que aun así ha reconocido que no se diferencia mucho de la que prepara en casa… para horror de los jueces, que no se lo han acabado de creer. Los jueces han distinguido a seis aspirantes: Tania Llasera, Jorge Sanz, Jesulín, Sandra Gago y Eduardo Casanova y Toñi Moreno. Ellos han sido los peores. Pero ¿y los mejores? ¡Miguel Diosdado y Laura Londoño! La actriz colombiana se ha impuesto y se ha coronado como la mejor de la prueba.

Relevos, música, una vitrocerámica rota... Los aspirantes han viajado a Cantabria para la prueba de exteriores, concretamente a San Vicente de la Barquera. Es uno de los puntos de partida del Camino Lebaniego y también el lugar donde nació David Bustamante. El cantante lógicamente no se ha querido perder esta parada de MasterChef Celebrity y tampoco Jesús Sánchez, chef del restaurante Cenador de Amós. Como los dos mejores aspirantes de la prueba anterior, Laura Londoño y Miguel Diosdado se han convertido en los líderes de los equipos y han podido elegir quiénes forman parte de ellos. Laura ha decidido quedarse con un miembro extra en su equipo, cediendo a Miguel el privilegio de elegir qué platos cocinar. Álvaro Escassi, Sandra Gago, Blanca Romero, Daniel Illescas, Jesulín y Jorge Sanz se han unido a Laura Londoño en el equipo rojo, mientras que Miguel Diosdado, Jorge Cadaval, Tania Llasera, Palito Dominguín, Eduardo Casanova y Toñi Moreno han formado el equipo rojo. Han tenido que cocinar para 80 peregrinos del camino y vecinos de San Vicente de la Barquera y, además, cocinar por relevos. ¡Siempre tiene que haber dos aspirantes sentados en el banquillo! La prueba de exteriores ha sido frenética. En medio de los nervios de las salidas y entradas de los aspirantes a la cocina, con relevos constantes en ambos equipos, el equipo rojo acaba rompiendo la vitrocerámica. También ha habido tiempo para las confidencias en el banquillo: Palito se ha abierto con Toñi Moreno y ha asegurado que siempre que ve dos mariposas piensa en su hermana Bimba y en su abuela, Lucía Bosé. Sandra Gago ha tenido que acabar saliendo de la cocina. Ha intentado aguantar todo lo que ha podido los mareos y el dolor de cabeza -que ha definido como "si me clavaran 20 cuchillos a la vez"-, pero al final no ha podido más. El equipo rojo tiene un sustituto de excepción. David Bustamante se pone a echarles una mano y aprovecha la ocasión para cantar a dueto con Jesulín "Toda".

El "soberbio desastre" del equipo rojo Los jueces no han tenido ni una palabra buena para el equipo rojo, que se han llevado de regalo una cesta llena de quesos… y delantales negros. No han podido sacar la coca del primer plato siquiera: se ha quedado cruda y el primer plato ha acabado saliendo con retraso. Tampoco el postre ha ido bien, un absoluto desastre que David Bustamante ha tenido que salvar en el último momento. El cantante ha acudido al rescate y se ha ido a comprar rápidamente unos sobaos pasiegos en la pastelería. No tienen nada que ver con el plato propuesto, pero por lo menos han podido presentar algo. Jordi Cruz no se ha cortado ni mucho menos, definiendo la prueba del equipo rojo como un "soberbio desastre". Laura Londoño ha reconocido que tiene mucho que aprender, pero al juez no le ha valido esa explicación. "Lo que hemos sacado no ha sido mérito vuestro. Ha sido mérito mío", ha sentenciado Jordi Cruz, que les ha echado una mano en los fogones. Laura Londoño, Sandra Gago, Blanca Romero, Daniel Illescas y Jesulín se han unido así a Jorge Sanz y Álvaro Escassi -que ya tenían delantal negro- en la prueba de expulsión.

Laura Londoño se salva Los aspirantes han vuelto a las cocinas de MasterChef, entre ellos Sandra Gago, ya recuperada. No es nada grave, asegura. Jesulín, por su parte, ha aprovechado el turno de comentarios para criticar a su equipo, principalmente a Álvaro Escassi -según Jesulín, no salió nunca de la cocina y no hizo bien el postre- y Jorge Sanz -que tampoco cocinó correctamente la coca-. También hemos visto a Blanca Romero emocionarse. Antes de enfrentarse a la prueba de expulsión, los delantales negros han tenido la oportunidad de salvarse de la nominación con un pequeño juego: quien identificase el mayor número de las 43 hierbas aromáticas, brotes y flores que decoraban el jardín vertical no tendría que cocinar. Con seis aciertos, Laura Londoño se ha salvado. Para evitar la expulsión, han debido cocinar un plato libre con protagonismo de al menos una de las hierbas, brotes o flores que han identificado. "¿Y si no hemos identificado ninguno?", ha preguntado Álvaro. Jorge Cadaval, el mejor de la prueba por equipos, ha adjudicado al menos dos hierbas en ese caso para que pudieran elegir. La Terremoto de Alcorcón, invitada en esta ocasión, ha repartido quién hacía plato dulce y quién salado.

Jesulín hunde a Daniel Illescas Algunos aspirantes se han lucido más, otros menos. La crema de calabacín de Sandra Gago no sabía ni a albahaca ni a calabacín, el plato de Daniel Illescas sabía más a hinojo que a cebollino… Quien ha dado la sorpresa es Jorge Sanz, que presenta "un milhojo de hinojo" buenísimo. También se han lucido Álvaro Escassi y Jesulín de Ubrique, que ha sembrado la polémica lanzando un dardo a Daniel Illescas. El extorero se ha sentido decepcionado con el influencer y no lo ha querido dejar pasar. Cuando Daniel tuvo la oportunidad de decir quién sería el siguiente en el juego de las hierbas -que, por tanto, tendría más opciones entre las que elegir para identificar-, no le eligió a él, y eso a Jesulín le ha molestado mucho. Daniel se ha disculpado, emocionándose porque no era su intención, y todos los aspirantes se han puesto contra Jesulín, al que han llamado "cascarrabias".