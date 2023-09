Cuando decimos que en MasterChef Celebrity los famosos se muestran tal cual son, no mentimos. Y en el tercer programa de la octava temporada hemos vuelto a ver un gran ejemplo. Toñi Moreno y Palito Dominguín se olvidan de las cámaras y se apoyan entre ellas recordando el fallecimiento de varios de sus seres queridos y cómo gestionaron estas situaciones. Transparencia y naturalidad absolutas.

Todo se desarrolló a partir de la presencia de una mariposa. “Acaba de pasar una mariposa blanca. Eso es un buen presagio”, aseguró Toñi. Palito recogió el guante: “Sí, ¿verdad? Yo siempre que veo una mariposas pienso que son mi hermana (Bimba) y mi abuela (Lucía Bosé)”. Y a partir de ahí se desarrolló una conversación de lo más emocional, con las dos aspirantes compartiendo su sentir. “¿Tú hablas de sentimientos o no?”, le preguntó la presentadora a Palito. “Antes no lo hacía. Pero me di cuenta que ese peso se iba a quedar ahí dentro de mí y me iba a hundir”, contestó ella.

“Yo no puedo ni hablar de mi padre”

La charla llena de verdad continuó con Toñi preguntando de nuevo: “Cuando te conocí me dijiste que no habías hablado casi de Bimba ¿verdad?”. “Sí”, aseguró Palito, que a continuación se explicó: “Ahora ya lo he hablado con ciertas personas, no con todo el mundo. Cada uno tiene su tiempo para lidiar con sus cositas. En ese momento, Toñi quiso empatizar más aún y le dio la mano a la modelo y artista.

Sin embargo, Palito también quiso saber cómo gestionó Toñi la pérdida de un familiar, en este caso su padre, fallecido en el año 2016. La periodista tomó aire y visiblemente emocionada se paralizó: “Yo no puedo ni hablar de mi padre todavía”. Con los ojos llenos de lágrimas, Toñi se movió nerviosa, pero Palito hizo una reflexión de la que aprender. “¿Sabes una cosa que digo yo? A mi me hace muy feliz el hecho de haber podido coincidir en el espacio y en el tiempo con esa persona que ya no está. Piensa en los miles y millones de años que ha tenido este planeta y da la casualidad que has podido coincidir con tu padre, o yo con mi hermana. Es duro que ya no estén. Pero si tengo que elegir haberles conocido o no, elijo haberles conocido”.

La presentadora no podía estar más de acuerdo con su compañera. “Me ha gustado mucho ese momento de compartir con ella la gestión de la muerte de mi padre y de su hermana”. Y en este punto, Toñi agradeció a MasterChef ese instante tan bonito: “Es importante este programa por muchas razones, pero una de ellas es porque nos abrimos y se nos conoce realmente”.