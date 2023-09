MasterChef Celebrity | Palito Dominguín: de dónde viene su mote

"Hola, soy Palito Dominguín y tenía una pregunta", así se presenta la hija de Lucía Dominguín y sobrina de Miguel Bosé ante el jurado de MasterChef Celebrity 8. Con humor y un toque de picardía, la joven no se corta ni un pelo y dice... "La mayoría de mi familia ha pasado por aquí: mi madre Lucía, mi primo Nicolás, mi tío Miguel, ¿Tenemos algún tipo de enchufe los Bosé-Dominguín?" La respuesta de los tres expertos es evidente, la risa está asegurada. Sin embargo, la aspirante insiste en que necesita una aclaración porque a ver "si estoy entrenando aquí como una loca y no me hace falta". Samanta, con su tono serio ya le asegura que "vas a tener que currar desde el primer día como todos los miembros de tu familia".

Palito Dominguín cocinando en MasterChef Celebrity

La siguiente cuestión a resolver con la concusante es la verdad sobre su nombre. Si realmente se llama Lucía, como su progenitora, ¿de dónde viene eso de Palito? ¡Te lo contamos!

Un mote recurrente Resulta que a la ilustradora le llamaban 'palito' porque "me gustaban mucho los palos". Los jueces no pierden la oportunidad de respolderle con un mensaje claro: "pues mira, aquí los vas a encontrar", "aquí te los vamos a dar, no te preocupes". Señal de que la joven no puede relajarse ni por su trayectoria familiar. Quince nuevos famosos se ciñen el delantal de 'MasterChef Celebrity 8' Parece ser que a la hermana de Bimba Bosé le encantaba recoger palos del suelo en la dehesa extremeña. Una afición particular que tenía de niña, pero cuyo mote ha perdurado hasta la actualidad. La llamaban así cariñosamente sus familiares y amigos, y ahora se ha convertido en casi un nombre artístico para ser reconocida en el escenario público.