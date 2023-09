La diversión y el buen rollo que Eduardo Casanova está aportando a la octava edición de MasterChef Celebrity está fuera de dudas. Y es que el actor y director se está mostrando tal y como es, sin esconderse nada. Hasta tal punto, que en una sincera conversación con Toñi Moreno, Eduardo cuenta una de las historias más desgarradoras de su vida: la reacción de su madre al escuchar los audios llenos de odio que él recibió en el pasado.

Nada, absolutamente nada, justifica el odio y el hate en redes sociales. Pero por desgracia, prácticamente a diario conocemos nuevos casos. Y Eduardo Casanova se abrió en canal en MasterChef para contar cómo lo vive él: “Yo intento no decepcionar. Desde los 12 años estoy trabajando, muy expuesto, y dejé el cole con 14 años. Las responsabilidades eran demasiado grandes”. En ese momento Toñi Moreno le preguntó por la gestión de las críticas: “¿Las llevas bien?”. Y a raíz de esa pregunta fue cuando conocimos el mal trago que el actor tuvo que pasar en comisaría en presencia de su madre.

“El odio, el hate, amenazas de muerte, la dirección de mi casa, amenazas a mi madre... Cuando yo fui a la comisaría a denunciar acompañado de mi madre y tuve que poner los audios que me habían enviado… Cuando vi la cara de mi madre escuchando esos audios, de repente me sentía culpable y pensé: ¿Qué he hecho mal para que mi madre lo tenga que pasar así?”, confesó Eduardo. Toñi, con la empatía que le caracteriza, le dio un beso tranquilizador a su compañero. “Yo lo que no quiero es hacer daño a nadie”, concluyó el director.

Desde MasterChef apoyamos al máximo a Eduardo y a todos los que sufren en situaciones similares. Ser un personaje público nunca puede servir de justificación para recibir semejantes mensajes de odio. ¡Te queremos, Edu!