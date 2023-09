Empezó con mal pie en el concurso, su estreno fue uno de los peores en la historia de MasterChef Celebrity. Sin embargo, a medida que avanzan las semanas, Jorge Sanz va sorprendiendo a los jueces. Hay quien sospecha que todo se trata de una estrategia, como Jesulín de Ubrique, que está convencido de que el concursante está haciendo un papel, mientras oculta sus mejores bazas. En el cuarto programa le vimos darlo todo por su equipo en la prueba de exteriores, el veredicto fue individual y su capitán, Jordi Cruz, tuvo en cuenta su esfuerzo y no le colocó el delantal negro. La tensión no es un problema para él, que tuvo tiempo hasta de compartir confidencias con Samantha.

"¿Quién prefieres que te diriga, Jordi Cruz o Pedro Almodóvar?", le pregunto la jueza. "Con Pedro Almodóvar no te puedo decir porque no terminó de cuajar. Empecé una película con él y me puso de patitas en la calle a la semana de trabajo", le contestó Jorge Sanz. Director y actor tuvieron la oportunidad de rodar juntos para la película Carne Trémula (1997), donde finalmente Sanz no apareció. El intérprete iba a compartir pantalla con Javier Bardem, Penélope Cruz y Pepe Sancho entre otros, pero fue sustituido por Liberto Rabal. ¿Qué fue lo que pasó entre ellos?

Jorge Sanz no echa balones fuera y acepta su parte de culpa. "Él tiene un estilo muy concreto, muy definido, tiene una personalidad muy potente. Yo en esa época era un chulito arrogante, que también tenía lo mío", confiesa el actor. En otra ocasión llegó a comentar que el método del famosísimo cineasta no encajaba con el suyo. Fue Almodóvar quien le citó para decirle que la cosa no funcionaba y que iba a prescindir de él en el rodaje de la película. Según parece, el director le pilló varias veces riéndose de él.

"De todo se aprende. Yo es que era la bomba, con 20 años...", asegura Jorge Sanz, que parece que ya ha dejado atrás esa etapa de su vida y quién sabe si podría volver a trabajar con Pedro Almodóvar. De aquella ya había sido nominado en cinco ocasiones a los Premios Goya y se había llevado a casa un galardón por su trabajo en Si te dicen que caí (1989).