La repostería llegó a MasterChef Celebrity 8 con una prueba dedicada a la elaboración de un roll de bizcocho con mascarpone y manzana. Suena delicioso, pero la complejidad es alta. Lo que no sabía Eduardo Casanova es que lo que más problema le daría sería el darle forma al bizcocho. Para ello, necesitaba un trapo para enrollarlo y darle forma, pero no tenía. ¿Qué hizo entonces? En ese instante, cogió las tijeras y no dudó en cortar parte de su delantal.

A los jueces no les pareció la mejor solución… Incluso Pepe Rodríguez propuso cambiar ese delantal blanco cortado por uno negro. Pero fue Samantha la que corrió a hablar con Eduardo: “¿Qué ha pasado con el delantal? No me lo puedo creer”. Eduardo se explicó: “Si no tengo trapo, ¿qué hago? Es la única forma que he encontrado”. La chef de Casa Taberna le afeó el gesto y le mostró una alternativa mucho más fácil. “Tienes papel de cocina, podías hacerlo con eso”, aseguró Samantha. De hecho, no le dejó utilizar el fragmento que cortó: “Me lo llevo”.