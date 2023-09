MasterChef Celebrity

Es uno de los concursantes más destacados de la edición. Su espíritu competitivo no le está ayudando a mantener amistades en el programa, pero tampoco las necesita. No ha venido a hacer amigos y, precisamente ese afán por ganar, es lo que le está llevando a postularse como uno de los favoritos. Jesulín de Ubrique está demostrando que tiene mano para la cocina, que tiene ganas de aprender y está dispuesto a vender a sus compañeros con tal de beneficiarse él mismo. Sus estrategias no convencen al resto de concursantes, que han logrado crear una piña. Daniel Illescas era uno de sus aliados hasta que, en uno de los últimos programas, tuvieron un rifirrafe.

A pesar de aparentar ser una persona fría, Jesulín es una persona sensible y lo ha demostrado en la última prueba de exteriores. El extorero se ha emocionado al recordar a su mujer, María José Campanario. Toñi Moreno ha alimentado durante todo el concurso su fama de donjuán, hasta que llegó ella, la definitiva. No fueron fáciles los inicios de su relación, con toda la presión mediática que recaía sobre la pareja. La vida sentimental del diestro siempre despertó mucho interés. SIn embargo, Campanario estuvo "al pie del cañón", como recuerda Jesulín de Ubrique.

La enfermedad de María José Campanario fue otro obstáculo en su vida que han sabido capear, aunque eso no quita que ambos lo han pasado muy mal. La esposa del exdiestro padece fibromialgia, una enfermedad que provoca dolor generalizado en todo el cuerpo. "¿Has llorado mucho?", le pregunta Toñi Moreno, amiga de ambos. "He llorado, he sufrido, hemos llorado de alegria... Y ahí estamos, al pie del cañón", dice el Jesulín de Ubrique emocionado.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario hicieron pública su relación en 2001. Se conocieron en un restaurante y fue un flechazo. Ella fue su máximo apoyo en 2001, cuando el extorero tuvo un accidente en el que casi pierde la vida. Se casaron en el 27 de julio de 2002 en la Hacienda Benazuza, en Sanlúcar la Mayor. Tienen tres hijos en común: Julia, Jesús Alejandro y Hugo, el pequeño de la familia que llegó a sus vidas el año pasado.